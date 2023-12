Amici 23: Beppe Vessicchio e Francesco Mariottini grandi ritorni al talent / Il ruolo inedito, tra gli ospiti

Amici 23 di Maria De Filippi, Beppe Vessicchio é uno dei ritorni al talent show: le anticipazioni

La nuova puntata domenicale di Amici 23 datata 3 dicembre 2023, vede coprire il ruolo di ospiti in studio, tra gli altri, l’ex Amici Beppe Vessicchio. O almeno questo é stando alle annesse anticipazioni TV e streaming rilasciate online da Amici news e Superguida tv.

L’ex insegnante di canto e giudice veterano al talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, insieme ad altri volti più o meno popolari nell’ambito delle scene delle arti, torna a calcare lo studio di Amici, all’edizione corrente di Amici 23, quando ormai si fa sempre più vicina la fase serale della sfida a tre squadre tra i talenti e studenti ballerini e cantanti, ciascuna delle quali sia capeggiata da due insegnanti. Che Beppe Vessicchio possa rivelarsi tra i giudici speciali del serale di Amici 23, dopo il preannunciato primo giudice Cristiano Malgioglio, non é quindi un’ipotesi azzardata, soprattutto dal momento che il direttore d’orchestra torna al talent show proprio come giurato in tandem con il cantante Nek, in quanto giudici della gara canto cover domenicale.

Tra gli altri ospiti in studio, alla rinnovata gara di Amici 23, direttamente da Tu si que vales Giovannino é in cerca della “Cafoncella” e grande assente, nonché amica della conduttrice Maria De Filippi, Sabrina Ferilli. Ospite per un’esibizione sulle note del singolo Io, me ed altri guai, Rose Villain.

Tra i ritorni al talent, anche l’ex concorrente Francesco Mariottini

Irma Di Paola torna nel ruolo di giudice ospite per la rinnovata gara di ballo a prova di improvvisazione, da disputarsi tra i ballerini competitor di Amici 23. L’ex concorrente ballerino storico di Amici, Francesco Mariottini, invece, torna al talent show come giudice della rinnovata gara di ballo classica. E ancora, poi, a giudicare la sfida congelata tra il ballerino Nicholas Borgogni e lo sfidante Michele, per un banco di studio ad Amici 23, é Nancy Berti.

Insomma, si fa sempre più infuocata la sfida tra i talenti cantanti e ballerini di Amici 23, mentre la classifica dei cantanti relativa agli streaming su Spotify Italia vede primeggiare Mida…











