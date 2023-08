Amici 23, brutte notizie per i fan di Maria De Filippi/ Slitta la data di inizio e…

Amici 23 di Maria De Filippi, slitta la partenza del talent show

Manca sempre meno al via alla nuova stagione TV e Streaming di Amici di Maria De Filippi, Amici 23, prevista in partenza a settembre 2023. Tuttavia, lo spoiler diramato online nel web, da Giuseppe Candela, segnala che la data di inizio del talent show alla sua nuova stagione in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity slitta inaspettatamente, contro le anticipazioni recenti che davano l’appuntamento alla campanella di inizio anno scolastico di Amici previsto per il 17 settembre, con la nuova prima puntata domenicale. Il talent show sulle arti canto e ballo, prodotto e condotto da Maria De Filippi, a quanto pare partirebbe in ritardo, rispetto all’altro format fratello di produzione della stessa conduttrice, Uomini e donne. Se la messa in onda del dating show é anticipata in partenza l’11 settembre 2023, invece, quella di Amici 23 é posticipata al 24 settembre 2023, salvo ulteriori cambiamenti repentini nella programmazione TV e streaming dei palinsesti Mediaset.

Ma non é tutto. Perché, relativamente allo spoiler TV e Streaming last minute si apprende, inoltre, che il vincitore di Amici 22 di Maria De Filippi, il ballerino latinista Mattia Zenzola, potrebbe figurare tra le special guest alla prima puntata di Amici 23.

Chi sono i professori di Amici 23 di Maria De Filippi

E non solo. Nel cast dei professori di Amici sarebbero tutti confermati, tranne Arisa, sostituita dalla re-entry al talent nel ruolo di insegnante di canto, Anna Pettinelli. Confermati nel medesimo ruolo, quindi, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Tra gli insegnanti di ballo, confermati poi Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

