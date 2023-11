Amici 23, Cecilia Cantarano svela la verità sulla rottura con Holden/ “Non abbiamo chiuso in buoni rapporti”

Cecilia Cantarano svela di essere stata lasciata da Holden

Holden ha fatto un debutto straordinario ad Amici 23, con il suo inedito Dimmi che non è un addio che ha superato il record di 1 milione su Spotify. Il brano è dedicato alla sua ex ragazza Cecilia Cantarano, influencer che ha preso parte anche alla videoclip del brano Roma Milano. Proprio Cecilia è tornata a parlare della storia d’amore con l’allievo e figlio d’arte, svelando di essere stata lasciata.

L’influencer e il cantante non si sono lasciati nel migliore dei modi, ma mantengono rapporti tranquilli e civili. I due, però, hanno dato versioni diverse sui motivi che hanno portato alla rottura. Dunque, l’influencer ha pensato di fare maggiore chiarezza sulla questione, placando le domande e la curiosità dei fan.

Cecilia Cantarano: “Ci siamo lasciati male ma gli auguro che Amici vada bene”

Cecilia Cantarano, durante un evento in diretta sui social, ci ha tenuto ha dare la sua versione dei fatti riguardo la rottura con il cantante Holden, attualmente nella scuola di Amici 23.

“Penso che sono contenta del suo percorso. Ha dimostrato di essere molto bravo, lo stanno vedendo tutti. Non abbiamo chiuso in buoni rapporti, lo sapete penso tutti più o meno, chi ha seguito la vicenda. In ogni caso gli auguro che il percorso vada bene e sta andando bene, quindi mi faccio i c***i miei” ha concluso l’influencer. In un video su Tik Tok ha poi aggiunto che l’allievo ha tutte le carte in regola per vincere il talent show. Nonostante, dunque, i rapporti non siano idilliaci rimane tra i due un rapporto comunque civile e dai toni pacati. Intanto, l’artista continua a fare emozionare tutti con le sue performance nella scuola più ambita d’Italia.

