Amici 23: chi é il nuovo allievo, Ayle? / Sostituto di Ezio, la scelta di Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle é il nuovo allievo di Anna Pettinelli

Ayle é la new-entry al titolo di allievo di canto ad Amici 23 di Maria De Filippi, per la sostituzione di Ezio Liberatore voluta da Anna Pettinelli. Così come ripreso tra le immagini esclusive di Amici 23, nel daytime datato 30 ottobre 2023, Ayle – al secolo Elia Faggella – é il cantante di Amici 23 attenzionato dalla maestra Anna Pettinelli in occasione dei continui casting per la ricerca dei talenti ballerini e cantanti, in corso al talent show. Si parla quindi di un talento di canto e aspirante cantante affermato, dagli occhi di ghiaccio e i capelli in tinta biondo platino, che sul re dei social di Instagram vanta un seguito stimato oltre 1.700 follower.

Amici 23, Luca Jurman: "La più grande ca*ata di sempre..."/ La lezione sull'intonazione é virale!

Classe 2004 e nato a Livorno, Ayle é il nome d’arte ispirato a quello all’anagrafe di Elia, cantante proveniente dalla regione Toscana e con un background di studio del canto al conservatorio nonché producer di musica.

Ayle sostituisce Ezio Liberatore, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Ayle, che si candida come uno dei talenti più iconici in corsa ad Amici 23, “trascorre i primi anni di vita tra Roma e Livorno, città dove è cresciuto e dove attualmente vive. All’età di 6 anni, appassionato fin da piccolo alla musica, inizia a frequentare corsi di chitarra, pianoforte, percussioni e violoncello”, fa sapere di lui un articolo redatto da QuiLivorno. La passione per la scrittura creativa e la musica sboccia in Ayle alla sua età di 15 anni, dal bisogno di comunicare le sue emozioni che a parole non è mai riuscito a descrivere. Il giovane talento comincia quindi a scrivere, arrangiare e ad interpretare le sue prime tracce, e ben presto matura la certezza che l’unico strumento per esprimersi siano “la musica e le canzoni”.

Amici 23, Radio Zeta apre la gara del "miglior inedito" / In lizza: Holden, Mew, Matthew, Lil Jolie e Petit

Al termine del daytime di Amici 23, datato 30 ottobre sulle reti Mediaset, il cantante livornese é presentato da Anna Pettinelli come il nuovo allievo in corsa ad Amici 23, al posto di Ezio Liberatore. Questo, dopo che quest’ultimo viene eliminato per la volontà della stessa voce speaker di RDS e maestra di canto.

“Ezio, dalla sospensione di questa maglia, passo al ritiro definitivo -é la comunicazione della eliminazione immediata di Anna Pettinelli inferta ad Ezio Liberatore -. Nonostante ti abbia spronato non ho visto risultati, sono passate ormai un bel po’ di puntate e in questo momento sento la responsabilità di liberare quel banco”.

Amici 23: Holy Francisco é il nuovo eliminato?/ La previsione sulla scelta di Anna Pettinelli

Chi è Ayle di Amici 23? Il nuovo cantante al posto di Ezio: la scelta di Anna Pettinelli https://t.co/Ky2m0E4gba #amicinews #amici23 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 31, 2023

Intanto, si direbbe a rischio eliminazione anche Holy Francisco, l’altro allievo di Anna Pettinelli che vive una crisi personale e artistica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA