Amici 23: chi é il vincitore del contest “il miglior inedito” di Radio Zeta?/ Il traguardo di Holden e Petit

Amici 23 di Maria De Filippi,

Si infiamma la competizione ad Amici 23 di Maria De Filippi, con il contest indetto on air su Radio Zeta che, in particolare, vede tra i competitor Holden e Petit contendersi più di un importante titolo.

La gara radiofonica nella gara di canto che si chiude con il rientro nei palinsesti Mediaset dopo le vacanze natalizie di Amici 23, con la decretazione del “miglior inedito”, stabilito con i voti dei radioascoltatori pervenuti sul portale online della radio dedicata alla Generazione zeta facente capo al gruppo RTL.102.5. A contendersi il titolo ambito sono gli ultimi inediti al rilascio con l’upgrade di nuovi singoli di Amici 23 di Maria De Filippi, come anticipato dagli spoiler di Amici news e Superguida TV, sulla nuova puntata domenicale di Amici 23 del 7 gennaio 2024 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, dalle ore 14:00.

“Vince Holden -fa sapere lo spoiler sulla gara del miglior inedito on air Radio Zeta-. Come premio il cantante ottiene il fatto che il suo brano entri in alta rotazione”. Nel dettaglio, quindi, l’allievo figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini si aggiudica il titolo di miglior inedito di Amici 23 e entra a far parte nell’heavy rotation del network radiofonico, con il secondo singolo lanciato al talent show, Nuvola.

Tra i vincitori del contest radiofonico, Petit…

Ma non é tutto. Perché a decretarsi un vincente é, poi, tra gli altri cantanti in corsa ad Amici 23, anche Petit con il secondo singolo lanciato al talent show, Guaglió. “La sua canzone è diventata “New hit””, si attenziona tra i curiosi spoiler sul rientro nei palinsesti TV e streaming Mediaset di Amici 23 e il traguardo vede un pezzo in lingua napoletana, quello di Salvatore Moccia in arte Petit e nipote d’arte di Nadia Rinaldi, quindi, imporsi come una preannunciata nuova hit radiofonica.

Questo, mentre la co-autrice di Nuvola insieme a Holden, Angelina Mango, per la quota Amici 22 si prepara per il debutto a Sanremo 2024…

