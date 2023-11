Amici 23, chi é il vincitore della gara inediti?/ Il giudice Linus stronca Lil Jolie: la classifica di canto

Amici 23 di Maria De Filippi, Linus giudica la gara inediti e …

S’infiamma la competizione di Amici 23 di Maria De Filippi, con una nuova gara nella gara di canto, il contest tra gli inediti giudicato da Linus. Il noto radio speaker di radio Dj é ospite nel daytime di Amici 23 datato 9 novembre 2023 sulle reti Mediaset, come giudice della scoppiettante gara di canto per il titolo di miglior inedito, tra le proposte musicali in corsa.

Candidati al titolo di vincitore della gara inediti sono, in ordine di esibizione sul palco di Amici 23, Ayle con Allergica alle fragole, Petit con Che fai, Lil Jolie con Follia, poi Sarah Tommaso con Touché, Mida con Rosso fuoco, Mew insieme a Mercoledì mai, Holy Francisco porta Tananai. E ancora Holden con Dimmi che non é un addio, Stella Cardone con Venere, Matthew con Fammi.

Al cospetto del giudice Linus, Lil Jolie, tra le preferenze musicali nel pronostico sibillino sulla finale di Amici 23 di LDA, delude in un certo senso le aspettative generali: Linus stronca la cantante dichiarando di sentire nell’inedito le voci di due cantanti, di cui una gli piace e una non lo convince. Poi, però, premia la mora dagli occhi di ghiaccio, nella votazione. E nell’ordine di gradimento finale é però la rivale amica di Lil Jolie ad avere la meglio. Ossia Mew, la proposta più “esteta” ed iconica, ispirata ai manga e anime, di Amici 23.

Holden é battuto da …

Nella classifica della gara inediti, quindi i cantanti di Amici 23 si collocano nel seguente ordine di gradimento:

-prima classificata Mew con il voto di 9,5;

-seconda classificata Lil Jolie con 9;

-terzo classificato Holden con 8,5 (nonostante il record di streaming su Spotify Italy);

-quarto classificato Petit, 8;

-quinto Ayle, 7,5;

-sesto Mida, 7;

– settimo Matthew, 6,5;

-ottava Stella, 6;

-nona Sarah 5,5

-decimo e ultimo Holy Francisco 5.

Per i cantanti è arrivato il momento di scoprire la classifica della gara inediti giudicata da Linus! #Amici23 pic.twitter.com/eQX4ssN8Cy — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 9, 2023

Una classifica che evidentemente vede tra i concorrenti cantanti più esposti al rischio eliminazione ad Amici 23, date le insufficienze alle votazioni di Linus, Sarah e Holy Francisco.

