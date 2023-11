Amici 23, chi é il vincitore dell’audizione?/ Dustin, Marisol e Sofia sgomitano: la classica di ballo

Amici 23 di Maria De Filippi, al via la nuova audizione di ballo con Kristian Cellini

Ha il via la nuova audizione di ballo, con l’esperto e giudice Kristina Cellini, ad Amici 23 di Maria De Filippi! Si infiamma, quindi, la competizione nella gara dei talenti ballerini e cantanti ad Amici 23, con il nuovo contest di ballo che vede i competitor ballerini sottoporsi alla scrematura in più fasi per la selezione da sostenersi in sala studio, nell’esecuzione di passi di danza assegnati dal giudice. La prova é una coreografia, dove requisiti essenziali al cospetto del giudice e coreografo, Kristian Cellini, sono la qualità del movimento, la tecnica e la velocità nell’apprendimento di ballo.

“Io anche sono stato un ballerino e questa sarà la simulazione di un’audizione -fa sapere Kristian Cellini esordendo alla nuova audizione di ballo, indetta ad Amici 23- l’importante é la qualità del movimento,la tecnica e la velocità”. Poi, tra una lezione e l’altra impartite ai ballerini competitor di Amici 23, in occasione dell’audizione in onda nel daytime datato 10 novembre sulle reti TV e Streaming Mediaset, il giudice esorta a non guardarsi, bensì a sentirsi: “non guardatevi, lo specchio é il nemico, il movimento bisogna sentirlo, bisogna sentirsi”.

Insomma, la danza é un sentiment. E alla fase finale per la vittoria della masterclass Kristian Cellini promuove i primi tre classificati Dustin Taylor, Sofia Cagnetti e Marisol Castellanos, con un giudizio personale.

Il giudizio di Amici 23

“Dustin devi sgrassare -fa sapere l’esperto, invitando l’australiano ad una pulizia nella parte anteriore del corpo e alle braccia nella danza- attenzione alle braccia, per poi proseguire sul podio.. –Sofia devi continuare come crescita, devi ridere e non avere il viso triste perché si sbaglia. Marisol ti prenderei domani, sei versatile e sei nei miei canoni di ballerina”.

La vincitrice finale del contest di Amici 23 indetto tra i tre finalisti di ballo é, in questo caso, Marisol Castellanos, allieva di Alessandra Celentano. E, tra le reaction a caldo inaspettata é quella di Sofia, allieva di Emanuel Lo, che in uno sfogo in confidenza con il competitor di studio Nicholas Borgogni piange pensando di non riuscire a brillare sul palco, risultando sempre impacciata, nonostante l’impegno profuso. E Borgogni la consola, invitandola a perdonarsi la défaillance. Questo, mentre nel canto Holy Francisco rischierebbe l’eliminazione…

Per Dustin, Marisol e Sofia è arrivato il momento di scoprire chi è il vincitore della masterclass con Kristian Cellini! #Amici23 pic.twitter.com/hyX0G43I9D — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 10, 2023













