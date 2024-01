Amici 23: chi é l’aspirante nuova concorrente di canto, Nahaze?/ Vuole sostituire Mew: é polemica, il motivo

Amici 23, Nahaze é tra i due papabili nuovi ingressi

Tra i due nuovi aspiranti cantanti di Amici 23, candidati al talent show da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, Nahaze potrebbe sostituire Mew. Quest’ultima insieme e Matthew sono la coppia di cantautori uscenti dal talent show, per sopraggiunti “motivi personali”, che hanno spinto al ritiro i due ragazzi piccioncini, dando così vita al caso mediatico più discusso sui social. Tanto che ha ora voce su cosiddetto giallo di Amici 23 anche l’ex insegnante di canto al talent show, Luca Jurman.

Nel frattempo, ancor prima che sia dichiarata una concorrente ufficiale in corsa al talent show, per i voti a favore dell’ingresso proposto alla commissione interna dei professori, Nahaze é al centro di una polemica nel web. Delle contestazioni sono, infatti, mosse a carico della produzione di Amici 23 e contro la candidata al banco di canto. Questo, in particolare, perché Nahaze non sarebbe ben vista dall’occhio pubblico attivo via social in quanto non artista comune ma già scoperta e popolare, che non avrebbe quindi bisogno di un esordio ad Amici per la visibilità. Per aggiunta, la potenziale new entry non sarebbe all’altezza di sostituire Mew. E non solo. Perché ad infiammare la polemica é ora anche il video virale sul social X che immortala Nahaze come protagonista di una collaborazione con la titolare del banco ad Amici 23, Lil Jolie, il brano dal titolo “Empty”. Motivo per cui Nahaze é tacciata di essere raccomandata ad Amici 23 in quanto “amica d’arte” della già nota Lil Jolie.

Nahaze finisce nel mirino del web

Ma chi é Nahaze? La cantautrice materana ha già pubblicato diversi singoli, di cui il primo in un featuring con Achille Lauro, mentre l’altra candidata al banco di canto, Kia, è stata la sfidante che Martina Giovannini -titolare della maglia di allieva cantante- ha battuto una settimana fa.

Nella casetta che accoglie i talenti di Amici 23, sono state mostrate delle immagini dei casting sostenuti dalle due aspiranti cantanti allieve di Amici. A proporre alla commissione interna di Amici 23 i due talenti femminili sono le insegnanti di canto Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Allo stato attuale le squadre competitor nel circuito canto di Amici 23, e in lizza per la fase serale del talent show, sono 3: Rudy Zerbi può contare sui quattro talenti Malìa, Petit, Lil Jolie e Holden, Anna Pettinelli vanta in squadra Ayle e Martina mentre Lorella Cuccarini protegge Sarah Toscano e Mida.

w/ nahaze x iWebRadio













