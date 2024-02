Amici 23, chi é promosso al serale? / Holden svetta e Malia sprofonda: la classifica dei cantanti

Amici 23, Holden guida la classifica di canto

Si fa a dir poco infuocata la competizione tra i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, con i secondi chiamati a votare la propria preferenza del circuito canto prima della nuova fase del talent show. In vista del via al serale di Amici 23, la classe dei cantanti che compone gli elementi di canto e ballo in corsa al talent show di Maria De Filippi é chiamata ad esprimere la propria preferenza per un posto di ammissione alla nuova fase della gara tra i talenti di Amici 23. Come emerge nel daytime del format datato 8 febbraio 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Amici 23, é scontro furioso tra Martina Giovannini e Ayle/ L'accusa

Con i dati di votazione alla mano, quindi, si delinea una classifica della classe canto in ordine di gradimento per l’ammissione al serale di Amici 23 di Maria De Filippi, che vede primeggiare Holden. Il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Joseph Carta in arte Holden, é primo classificato. A seguire il secondo classificato é Petit, che sul podio per la classifica di merito di ammissione al serale vede terzo classificato Mida. Quarto, quinto e sesto posto per Martina Giovannini, Ayle e Lil Jolie.

AMICI 2023, ED. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 11 febbraio 2024: Marisol verso il serale, Giovanni…

Malia é a rischio eliminazione?

Settimo posto per Sarah Toscano, ottava posizione per Kia e Nahaze appaiate, nono classificato ad Amici 23, é invece Malia. A quanto pare, quindi, per i voti espressi dagli stessi cantanti competitor, data la bassa incidenza dei voti in suo favore della classe canto, Malia si direbbe l’elemento più a rischio eliminazione in vista del serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Ma chi sia eliminato e non ammesso alla fase serale, tra i talenti competitor, é ancora presto per dirlo se non in termini di previsione e anticipazioni. Per adesso, a detenere la maglia di concorrente ammesso al serale di Amici 23 é solo il ballerino australiano, Dustin Taylor.













© RIPRODUZIONE RISERVATA