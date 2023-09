Amici 23, chi sono gli ospiti della seconda puntata?/ Tornano gli ex allievi Irama e Angelina Mango e…

Amici 23 di Maria De Filippi, Angelina Mango e Irama tornano in studio con…

Sale l’attesa generale per la nuova e seconda puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, dove Irama, Angelina Mango, Garrison Rochelle e non solo sono tra gli attesi ospiti in studio.

L’ex insegnante storico di ballo Garrison Rochelle e l’ex giudice di ballo Irma Di Paola tornano al talent show, per l’edizione in corso di Amici 23, per coprire il ruolo di giudici del circuito ballo. O almeno questo si rileva relativamente alle anticipazioni TV della seconda puntata di Amici 23, in onda il 1° ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni registrazione 29 settembre puntata 1° ottobre: Garrison duro con Nicholas

Ma non é tutto. Perché, tra gli ospiti in studio, alla nuova puntata di Amici 23 sono attesi per il circuito competitor di canto l’ex allievo di Amici, Irama, sempre nel ruolo di giudice, da coprirsi per la gara canora prevista tra gli allievi talenti cantanti in corsa al talent show.

Nella seconda puntata di Amici 23 di Maria De Filippi, inoltre, é previsto il ritorno in studio di Angelina Mango, ex allieva cantautrice classificatasi seconda ad Amici 22 e già ospite alla prima puntata , che torna per la seconda settimana di fila. Il motivo? La figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango fa re-entry al talent show per la presentazione del nuovo singolo in lingua napoletana. Si tratta della performance della canzone dal titolo Che t’o dico a fà.

Amici 23: Sofia, Marisol e Simone eliminati?/ I risultati ai test d'ingresso di Alessandra Celentano

Angelina Mango, presenza fissa ad Amici?

Il ritorno di Angelina Mango, che bissa l’ospitata ad Amici 23, rende di fatto la figlia d’arte un volto habituée nonché una possibile ospite fissa nello studio Elios del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E non si esclude la possibilità che la cantautrice lucana possa confermarsi tra i giudici ufficiali al serale di Amici 23, insieme al primo preannunciato giudice Cristiano Malgioglio.

Nel frattempo, intanto, Holy Francisco e Anna Pettinelli decidono il da farsi relativamente alla sfida voluta da Rudy Zerbi.

LEGGI ANCHE:

Amici 23, Nicholas Borgogni a rischio eliminazione?/ Celentano lo affonda, stoccata a Todaro: "Ti illude..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA