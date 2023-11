Amici 23: chi sono gli ospiti in studio?/ Tra gli ex Amici, tornano Gaia Gozzi e Luigi Strangis!

Amici 23 di Maria De Filippi, le anticipazioni TV e streaming della puntata domenicale vede delle re-entries tra gli ex Amici

Gli ex talenti concorrenti ad Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis e Gaia Gozzi, figurano tra gli ospiti in studio ad Amici 23 di Maria De Filippi.

É quanto si rileva dalle anticipazioni TV e streaming di Amici 23, fornire online da Amici news e Superguida TV della nuova puntata domenicale del talent show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, nello slot pomeridiano il 26 novembre 2023 vede in particolare degli ex talenti cantanti tornare in studio al talent show che li ha resi celebri.

In particolare, Gaia Gozzi canta il singolo Tokyo. L’altro ex competitor cantante di Amici, Luigi Strangis, cantato il nuovo singolo in uscita da venerdì 24 novembre dal titolo Stupida libertà. Tra gli altri ospiti non ex Amici, entra in studio Giovannino direttamente da Tu si que vales.

Tra gli altri spoiler, gli ospiti…

Per la quota giudici delle sfide, l’ex insegnante di ballo Garrison Rochelle giudica la sfida di ballo che decreta l’eliminazione di Chiara Porchianello. Orietta Berti e l’ex Amici Stash Fiordispino giudicano la gara canto. Rebecca Bianchi é invece presente in studio nel ruolo di giudice della gara ballo. Nancy Berti presenzia come giudice della gara di ballo a rischio eliminazione, indetta per Nicholas Borgogni.

La puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi segna delle importanti novità, peraltro anche inaspettate. Come l’uscita di scena di “Barbie Chiara” per il circuito ballo e la cantante Stella Cardone per il circuito canto, con due sostituzioni, tra le messe a rischio e le varie sfide. Questo, mentre si fa sempre più vicino il via alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Uno slot che vede anticipato Cristiano Malgioglio come primo giudice serale ufficializzato.











