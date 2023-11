Amici 23: chi sono i nuovi concorrenti Lucia, Michele e Martina?/ Due ballerini e una cantante…

Amici 23, Lucia Ferrari e Martina Giovannini sono ufficialmente le neo allieve

Lucia Ferrari e Martina Giovannini insieme a Michele sono le new entries per il titolo di nuovi allievi, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Mentre la ballerina e la cantante sono a tutti gli effetti delle nuove allieve, rispettivamente sostitute di Chiara Porchianello e Stella Cardone, il terzo talento, ballerino, é invece new entry nella casetta dei talenti di Amici, come candidato al banco di studio del ballo e in questi termini sfidante di Nicholas Borgogni.

Amici 23, Holden sbaglia alla gara cover/ L'ammissione sull'errore clamoroso

Tra le new entries, anche Michele…

Quest’ultimo é finito proprio tra le ultime posizioni nella classifica di ballo stilata dagli stessi allievi ballerini, per poi trovarsi a rischio eliminazione nella messa in sfida, come su proposta per gli ultimi classificati ballerini e cantanti dei maestri di ballo e canto Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, con il beneplacito del suo stesso insegnante Raimondo Todaro. Nicholas, quindi, rischia il banco non solo per effetto dei voti dei compagni ma anche per via del suo stesso maestro, e alla sua sfida potrebbe seguire con la sua eliminazione le stesse sorti di Chiara Porchianello e Stella Cardone, sostituite nella puntata domenicale da Lucia Ferrari e Martina Giovannini alle sfide affrontate da ultime nelle rispettive classifiche di categoria di appartenenza. E nel rinnovato daytime di Amici 23, datato sulle reti Mediaset il 27 novembre 2023, particolarmente commossa e commovente può dirsi la new entry Lucia Ferrari, che a margine dell’agognato ingresso ad Amici 23 si dichiara in lacrime grata alla madre in un contatto telefonico: “Sono fortunata”.

Amici 23, Holy Francisco dà del "mitomane" a Rudy Zerbi/ La reazione furiosa dell'insegnante contro l'allievo

Per la quota papabili concorrenti e con indosso la felpa rossa della sfida Michele strizza l’occhio ai possibili compagni di studio, nell’ingresso condiviso con tanto di valigie, tra le tre new entries, ad Amici: “Ragazzi, io so cucinare, pulire… So fare tutto…”. Questo, sulla scia della furia di Maria De Filippi abbattutasi ad Amici 23, a fronte del caso sudiciume…













© RIPRODUZIONE RISERVATA