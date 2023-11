Amici 23, chi vince la gara “la mia storia, la mia choreo”?/ Chiara piange. Kumo, Elia e Giovanni…

Amici 23 di Maria De Filippi, la gara di ballo vede Chiara Porchianello sfidare…

Ha il via un nuovo contest nella gara dei talenti ballerini e cantanti di Amici 23 di Maria De Filippi, con Chiara Porchianello che piange al ricordo del padre. La gara nella gara tra i ballerini competitor di Amici 23 chiama ad esibirsi sulla note de “la mia storia, la mia coreografia“. I candidati, quindi, con la stretta collaborazione coreografica dei ballerini professionisti nel corpo di ballo di Amici 23, sono tenuti a montare una coreografia autobiografica e tra questi i competitor sono Elia Fiore, Chiara Porchianello, Giovanni Tesse, Kumo.

La preparazione per la gara a prova di inventiva coreografica per i talenti di ballo ha inizio nel daytime datato 10 novembre 2023, ad Amici 23, dove in vista della competizione nella puntata di domenica si registrano dei momenti di confidenza particolari in quanto emozionanti.

Le rivelazioni inaspettate di Kumo, Elia, Giovanni…

“Non ci sarebbe la mia storia senza l’amore di mia madre”, ammette Elia Fiore, che si ispira alla gravidanza a rischio che lo concepiva. “Vorrei raccontarti come me lo sono vissuto io”, parla poi dell’incidente terribile, Kumo -…la vita così ti dice fermati, vai troppo veloce”. E la coreografia parla di un incidente anche per Giovanni Tesse: “nel 2019 mi hanno detto che non potevo più ballare e un mese dopo ho vinto il campionato italiano… come a voler ricominciare a ballare con la mia forza di volontà “. Poi, il retroscena tragico della amore del padre, di Chiara Porchianello, che monta sulla morte del genitore la sua choreo, tra le lacrime: “Ho perso mio padre quattro anni fa e ho avuto una reazione particolare… non piangevo, scappavo…io adesso riesco a parlarne”.

E chi sia il vincitore della gara di ballo a prova coreografica può stabilirlo la messa in onda della puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, mentre nel canto si direbbe a rischio Holy Francisco…

