Amici 23, Chiara Porchianello: “Avrei voluto durasse di più…”/ Lo sfogo amaro, dopo l’eliminazione 

Chiara Porchianello é delusa per il triste epilogo che registra il suo percorso di studio della danza, avviato ad Amici 23. Questo é il sentiment che trapela in un nuovo post che la ballerina condivide tra gli stati pubblici su Instagram. Trattasi di un carousel di foto e video che ritraggono “Barbie Chiara” -cosí come é stata definita in più occasioni di sfida nel circuito ballo ad Amici 23- titolare della maglia del talent show. Fino all’immagine che ritrae la ballerina dal corpo di una Barbie umana mentre rivolge un ultimo saluto al maestro, che l’ha prima promossa e poi messa in discussione dando il consenso per la messa in sfida una volta che lei si é classificata tra i penultimi e gli ultimi posti nella classifica di ballo stilata dagli stessi concorrenti ballerini nell’ordine. Un sistema quello della messa in discussione che una larga compagine dell’occhio pubblico attivo nel web, ora, contesta, ritenendolo fortemente ingiusto. Proprio perché il sistema é stabilito sulla base dei pareri di non esperti di ballo, ma da parte dei compagni ballerini della giovane. Una scelta artistica contestata nell’accusa generale di chi nel web taccia Amici 23, che nasceva come talent show scopritore di talenti da formare per delle carriere con particolare orientamento allo spettacolo, di ridursi ad uno show fondato sull’esperimento televisivo dello sfruttamento di giovani talenti da rendere protagonisti di dinamiche TV curiose, inaspettate. Anche ingiuste e in barba al principio della meritocrazia, volte al conseguimento della visibilità e a fare audience, con impennate di ascolti.

Chiara Porchianello perde la sfida che nella puntata di Amici 23 datata 26 novembre la vede schierata contro la sfidante esterna Lucia, che quindi entra al posto dell’uscente come neo allieva di Emanuel Lo. E il messaggio di addio sul re dei social é pregno di delusione, oltre a includere parole di speranza per un futuro come ballerina nella danza.

“Oggi si conclude il mio percorso ad

@amiciufficiale -esordisce tra le righe nella caption del nuovo post, Chiara Porchianello -. Avrei voluto potesse durare di più, ma esco con serenità, tante nuove informazioni e più consapevolezza su chi sono. Nonostante qualche piccolo rimpianto, so bene che non è la fine di nulla. Grazie di cuore a chi mi ha supportato e incoraggiato, da dentro e da

fuori, alla pazientissima redazione, ai professori, a ogni singolo professionista e soprattutto, grazie Maria per l’occasione e le belle parole spese oggi per me.

In bocca al lupo ai miei compagni, vi voglio bene, mi mancherete tanto!!Chiaretta”











