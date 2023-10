Amici 23, Chiara Porchianello diventa “Barbie”/ Vince la gara ballo: le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Chiara Porchianello batte la concorrenza

Chiara Porchianello é la Barbie perfetta di Amici 23 di Maria De Filippi, o almeno questa é la sentenza espressa nella nuova puntata domenicale del talent show. Alla rinnovata gara dei talenti ballerini e cantanti di Amici 23 di Maria De Filippi, andata in onda nella puntata del 1° ottobre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Chiara Porchianello schiera una choreo dinamica in un break down di hip hop, che fa breccia nei cuori dei giudici Irma Di Paola e Garrison Rochelle. Tanto da aggiudicarsi la pole position nella classifica finale di ballo. Con il brillante risultato, infatti, la giovane originaria di Roma e amica d’arte della vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, mette a tacere le critiche dei detrattori, riuscendo a convincere anche Emanuel Lo, che al termine della performance sexy e dinamica si palesa convinto della scommessa fatta sul talento dopo i dubbi espressi in sala studio alla allieva, sulla promozione al talent show.

“Chiara Porchianello is the new Barbie”

Ed é in particolare la giudice Irma Di Paola a dirsi soggiogata dal talento di Chiara Porchianello, al punto di definire la giovane la nuova Barbie, ad Amici 23: “Chiara é magnetica, ha una fresca sensualità…una perfetta barbie Chiara”, sentenzia la giudice alla gara di ballo di Amici 23, con Maria De Filippi che fa poi eco parlando alla giovane: “ti ha fatto un complimento “. Chiara Porchianello si palesa entusiasta del risultato, per poi rivelarsi la prima classificata tra i concorrenti ballerini in corsa nella classifica di danza, ad Amici 23 di Maria dE Filippi.

La prima posizione nella classifica stilata dai due giudici ospiti in studio ad Amici 23 vede Chiara Porchianello condividere la pole position insieme alla ballerina Sofia Cagnetti. Insomma, l’edizione di Amici 23 é appena cominciata, ma non mancano le vibes di competizione. E, intanto, la choreo della hit Barbie world di Nicky Minaj e Icy Spice -caricata in un video sul sito di streaming Wittytv- é virale via social e fa incetta di interazioni di consenso, tra gli utenti nel web.

