Amici 23, Chiara Porchianello eliminata/ La reazione inaspettata della professionista, Giulia Stabile

Amici 23 di Maria De Filippi, Giulia Stabile reagisce alla eliminazione di Chiara Porchianello e…

Giulia Stabile registra una reaction social inaspettata all’eliminazione di Chiara Porchianello dal circuito ballo in corsa ad Amici 23. La ballerina professionista sembra, infatti, dirsi contraria al verdetto della sfida che -alla nuova puntata domenicale di Amici 23 datata 26 novembre 2023- ha visto Chiara Porchianello decretarsi battuta dalla sfidante esterna Lucia, dopo essere risultata tra i penultimi e gli ultimi posti nella classifica di ballo stilata dagli stessi allievi concorrenti al talent show.

Giulia Stabile, amica d’arte di Chiara Porchianello, non lesina una pronta reaction social in reazione al messaggio di addio che la seconda rilascia al rientro su Instagram dal talent show, destinato alla produzione di Amici 23 di Maria De Filippi. “Orgogliosa di te e di tutto quello che sei riuscita a fare da sola”, scrive Giulia Stabile, ballerina professionista ad Amici 23 e ancor prima vincitrice del ballo e vincitrice finale ad Amici 20 nonché attuale co-conduttrice a Tu si que vales in sostituzione di Belen Rodriguez e protetta tra i talenti scoperti dalla regina della TV di casa Mediaset, Maria De Filippi.

La reaction social di Giulia Stabile

Un commento che non troppo sibillinamente si sbilancia pendendo in favore della eliminata, contro la produzione di Amici, quello tra le righe della reaction di Giulia Stabile alla eliminazione della amica ballerina Chiara Porchianello. Quest’ultima con la sua uscita di scena stabilitasi anche per via dei bassi voti ricevuti dai compagni di studio nel circuito ballo ora, nolente, delude fortemente le aspettative di chi, tra i fedeli spettatori , avrebbe voluto vederla qualificarsi tra i concorrenti seralisti in corsa alla attesa fase serale di Amici 23, all’orizzonte.

Nel frattempo, nella stessa puntata della eliminazione inaspettata si registra la sfuriata di Maria De Filippi contro la classe di allievi di Amici 23, che é intanto virale in un post condiviso nel web via TikTok.











