Amici 23, classifica ballo: Elia Fiore ultimo, eliminato?/ Rossella Brescia premia Dustin Taylor e..

Amici 23 di Maria De Filippi, Elia Fiore registra un nuovo insuccesso

Elia Fiore é il principale candidato al titolo di eliminato, tra i ballerini in corsa di Amici 23, con Dustin Taylor che sbaraglia la concorrenza nel circuito ballo. O almeno questo é stando alle anticipazioni TV e streaming della puntata domenicale di Amici 23 datata 12 novembre 2023, lanciate online da Amici news e Superguida TV.

Amici 23: Kumo vince una borsa di studio, Matthew a rischio ed é passione tra Petit e Marisol/ Gossip bomba!

Nel rinnovato appuntamento TV e streaming, del talent condotto e prodotto da Maria De Filippi, la gara di ballo domenicale é giudicata dall’ospite in studio Rossella Brescia, che nella classifica finale premia l’allievo ballerino Dustin Taylor e affonda Elia Fiore, ultimo classificato.

Dustin é primo classificato: balla sulle note di Falling di Harry Styles a dimostrare la prova é Isobel Fetiye Kinnear;

Kumo secondo classificato, danza sulle note di Nel bene e nel male di Madame;

Marisol terza classificata, balla sulle note della nuova canzone di Angelina Mango, insieme a Umberto Gaudino;

Gaia quarta classificata, balla un passo a due con Umberto. La coreografia è dimostrata da Umberto ed Elena e alla maestra Alessandra Celentano la danzatrice è piaciuta. Rossella dichiarazioni che Gaia sia una bellissima creatura;

Giovanni quinto classificato, balla Volare in versione spagnola;

Sofia sesta classificata, balla con i capelli sciolti. Per Rossella ha delle bellissime doti;

Amici 23: Giulia Molino e Mattia Zenzola presentano a Mare fuori musical/ Gli ex Amici tra gli ospiti, con...

Chiara settima classificata: per Rossella la ballerina è un’anima sensibile che deve dare di più e che sembra sempre troppo preoccupata.

Nicholas nel mirino di Celentano: la classifica di Amici 23

Nicholas ottavo classificato e per la Celentano sembra “una vespa pazza”. Il maestro Raimondo Todaro lo difende dichiarando che l’ é che le api arrivino in America. Per la Brescia ha ancora molto su cui lavorare. La Celentano gli dà come voto 1, che la Brescia prontamente contesta ritenendolo non incoraggiante come valutazione.

Elia nono ed ultimo, si direbbe quindi il principale candidato di ballo al titolo di nuovo eliminato di Amici 23.

Amici 23: Petit, Mida e Holy Francisco si sfidano sulla scrittura/ La classifica della gara canto sorprende!

Tra i ballerini in corsa ad Amici 23, Simone Galluzzo risulta assente in puntata. Si ricordi che al ballerino Emanuel Lo ha sospeso la maglia durante il daytime. Questo, mentre Kumo si aggiudica una borsa di studio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA