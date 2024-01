Amici 23, Cricca choc: “So che mi ha fatto e mi fa male…”/ Silenzio rotto su Isobel Fetiye Kinnear

Amici 23 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear e Cricca si sono lasciati: parla l’ex Amici 22

Cricca e Isobel Fetiye Kinnear, ex coppia storica nata all’edizione di Amici 22 del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, si sono lasciati. A darne ufficialmente annuncio é lo stesso cantautore emiliano, in un intervento social condiviso con i fan, dopo essersi dichiarato in crisi, intento a partire alla volta di Togo, per raggiungere l’Africa alla ricerca di una ritrovata serenità.

Cricca si trova in Togo nell’Africa Occidentale, dove ha raggiunto sua mamma, la quale però starebbe per tornare in Italia. “Sarei dovuto rientrare anche io, ma non sono ancora pronto -fa sapere, quindi, riattivatosi via social, poco prima di dirsi ufficialmente l’ex fidanzato di Isobel Fetiye Kinnear -e penso di non avere ancora lavorato abbastanza su di me. Quindi resterò in Togo”. Complice l’esempio profuso come operatori socio umanitari nel continente nero dai genitori, Cricca resta in Africa, speranzoso di poter superare la sua crisi esistenziale. “Sono partito senza alcuna aspettativa, con la voglia di scoprire il mondo e me stesso”, afferma il cantante di Amici nelle nuove stories rivelatrici postate su Instagram.

Lo sfogo social di Cricca

L’ormai ex fidanzato della ballerina professionista di Amici 23, che lui ha conosciuto per poi innamorarsene ad Amici 22, poi prosegue ancora sulla piega che in negativo ha assunto la sua vita: “Succede a tutti di avere momenti no e la vita che mi sono scelto probabilmente non era quella che mi aspettavo […]. Non so perché sono partito, ma so che ne avevo bisogno”.

E la parola di Cricca fa poi focus su Isobel, parlando del momento buio in generale: “Non so se sia per la rottura con Isobel, ma so che mi ha fatto, e continua a farmi, male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so…”. Cricca é consapevole di essere in preda ad un momento difficile:

“So che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere”, conclude il cantante.

Questi, mentre –sempre per la quota ex Amici- LDA manda il web in tilt per il supporto social in favore ad Aka7even….











