Amici 23, Cricca: “Sparirò…ho tanta paura”/ L’amaro sfogo

Giovanni Cricca preoccupa i fan: lo sfogo dell’ex Amici 22 é amaro

É un Giovanni Cricca particolarmente intimista l’ex Amici 22 protagonista di un amaro sfogo, rilasciato in preda alla preoccupazione per il rischio di un fallimento nella vita. L’occasione che il cantautore di Se mi guardi così ha per tornare a raccontarsi é un intervento concesso via social, in confidenza con i seguaci. Mentre si direbbe in crisi la sua lovestory con la ballerina australiana conosciuta all’edizione del talent show di Maria De Filippi, Amici 22, Giovanni Cricca fa sapere di voler approdare a Togo, in Africa, insieme alla madre. Questo, complice il periodo buio che sembra averlo in preda, dove il cantautore emiliano ammette di sentirsi fortemente disorientato e accecato dai dubbi e le paure nutriti anche in prospettiva del suo futuro.

“Ultimamente non so trovarmi un

posto nel mondo -fa sapere nello sfogo amaro via social, l’ex protagonista cantautore ad Amici 22, preoccupando i fan nel web-, la vita per quanto sia bella è altrettanto str***a e difficile, a volte. E in questo periodo, in cui ci sono un bel po’ di punti interrogativi qua e là, ho deciso di prendere e partire”.

E tra le altre dichiarazioni dettate dallo sconforto, poi, Giovanni Cricca prosegue particolarmente sottotono: “Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo. Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò

su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quando torno ve

le faccio vedere”.

É in crisi la lovestory nata ad Amici 22?

Nel frattempo, il fandom dell’ex Amici teme che Cricca sia sull’orlo di un meltdown psicofisico, anche per via di Isobel Fetiye Kinnear, che avanza come stella tra i ballerini professionisti nel corpo di ballo ingaggiato all’edizione corrente di Amici 23 di Maria De Filippi. Della coppia nata ad Amici 22, quando lui copriva il ruolo di allievo cantautore e lei quello di allieva ballerina nella scuola di Maria De Filippi, sembra non esservi più traccia tra i post dei diretti interessati via social. Inoltre, Isobel avrebbe trascorso le vacanze natalizie con i genitori e probabilmente sarebbe ora lontana da Cricca, anche nell’ipotesi di una crisi d’amore tra gli ex Amici 22.

Nel frattempo, intanto, per la quota Amici 23 Ayle minaccia il ritiro dal talent show…











