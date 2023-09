Amici 23: Cristiano Malgioglio é il primo giudice al serale/ Le reazioni alla scelta di Maria De Filippi

Amici 23, Cristiano Malgioglio é il primo ingaggio al serale

Cristiano Malgioglio é il primo giudice ingaggiato al serale di Amici 23 e la notizia arriva alla prima puntata del pre-serale del talent show. La prima puntata del rinnovato talent show televisivo di Maria De Filippi, che alla gara Auditel dei format TV della domenica pomeriggio polverizza la diretta competitor Domenica in di Mara Venier su RaiUno, con il risultato di 25,6% di share contro il 17% , vede la regina di ascolti cedere alle lusinghe dell’ospite in studio. Accade all’appuntamento del 24 settembre, in onda sulle reti Mediaset.

'Primogenito' rifiutato ai casting di Amici 2023, protesta con una canzone/ Il testo contro il talent show

Chiamato al ruolo di special guest, scrutinatore dei risultati dei casting indetti per le selezioni dei candidati cantanti e ballerini al banco di studio nella scuola delle arti, alla prima puntata di Amici 23 Cristiano Malgioglio si palesa emozionato, per poi gridare a gran voce di sentirsi come in famiglia.

“Penso sempre che dovrei ritirarmi -dichiara un commosso Cristiano Malgioglio , per poi proseguire -, poi mi dico ma come faccio se mi vogliono? Per me qui é come essere in famiglia…”. La conduttrice Maria De Filippi cede alle avances dell’ospite e lo invita alla riconferma del ruolo coperto ad Amici 22: “io ti dico ufficialmente… se vuoi essere giudice al serale…”. Insomma la Queen di Amici 23 invita Cristiano Malgioglio a bissare il ruolo di giudice alla fase serale e finale del talent show, per Amici 23.

Chi sono i concorrenti di Amici 2023?/ Nuova classe e allievi: Sarah é promossa e il Daytime é confermato!

Cristiano Malgioglio si riconferma nel ruolo di giudice, per Amici 23

E la risposta, a conferma dell’ingaggio, arriva prontamente da parte del destinatario della proposta, un momento che scatena il popolo di telespettatori attivi nel web, in un tripudio di interazioni social.

“Ah, mi vuoi? Wow!”, esclama con fierezza Cristiano Malgioglio, parlando alla regina Maria De Filippi, dicendosi non troppo velatamente già pronto per l’ingaggio. Insomma il primo giudice al serale di Amici 23 è già svelato, con l’opinione del web che si spacca tra dissensi e consensi. Da una parte i fan del paroliere si dicono in trepidante attesa di vedere Cristiano Malgioglio all’opera. Dall’altra, invece, i detrattori contestano a Maria De Filippi la scelta di una continuazione, per il secondo anno di fila, dell’ingaggio, complici i rapporti di stima e amicizia tra le parti. Amici 23 é, così, accusato di proporsi come un “dejà vu”, in mancanza delle novità.

Amici 2023 ed. 23/ Diretta pomeridiano 24 settembre: s'infiamma la polemica su Chiara Porchianello e Petit!

Intanto, la formazione della classe degli allievi di ballo e canto, dopo lo special domenicale, prosegue nel daytime settimanale…











© RIPRODUZIONE RISERVATA