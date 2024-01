Amici 23: Dustin, Marisol, Lucia ammessi e Simone eliminato, prima del serale/ La classifica ballo é choc!

Amici 23 di Maria De Filippi, trapela la nuova classifica di ballo per la promozione al serale!

Dustin Taylor, Marisol Castellanos e Lucia Ferrari sono i candidati ammessi e Simone Galluzzo é tra i papabili bocciati, in vista del serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Questa é la previsione che si delinea, a prima firma Il sussidiario .net, sulla base della classifica del circuito ballo di Amici 23, stilata dagli stessi ballerini concorrenti al talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Così come emerge nel daytime di Amici 23, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, datato 30 gennaio 2024, la classifica di ballo, rinnovata e che riserva dei risultati choc per l’occhio pubblico nel web, chiama i ballerini concorrenti in corsa ad Amici 23 ad assegnare alla classe dei voti per la promozione o bocciatura dei competitor alla fase TV serale del talent show. Si configura quindi l’ordine di gradimento della classe ballo che vede in prima, seconda e terza posizione per l’ammissione al serale di Amici 23 Dustin Taylor, Marisol Castellanos e Lucia Ferrari.

Il papabile eliminato ad Amici 23

Fuori dalla Top3 invece troviamo in quarta posizione Giovanni Tesse, seguito in quinta posizione da Sofia Cagnetti. Sesta posizione per Kumo. Settima classificata Gaia Di Martino. E a seguire, all’ottavo posto habemus tra le ultime posizioni e quindi candidato al titolo di allievi più a rischio eliminazione in quanto non meritevoli di un posto al serale di Amici 23, Nicholas Borgogni, penultimo. Ultimo classificato, quindi, preannunciato eliminato per la classe di ballo, Simone Galluzzo.

Ne consegue un’accesa discussione tra i ballerini in corsa ad Amici 23. “Non ti dico la presenza scenica …ma ti sei chiesto come lo fai, nel ballo? -si pronuncia Kumo, incalzato da Nicholas Borgogni che ritiene di non meritare la bassa posizione assegnatagli in classifica in vista del serale -…se tu parli a livello performativo allora io non sarei in fondo, perché io non faccio performance del cavolo!” -esclama Nicholas, infuocando così la competizione di Amici 23.

Questo, mentre per la quota ex Amici 20, Sangiovanni replica all’odio social in vista di Sanremo 2024…

Ai ballerini è stato chiesto di stilare una classifica di chi secondo loro dovrebbe andare al Serale #Amici23 pic.twitter.com/J6LaPUK57O — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2024

Dopo aver visto la classifica Kumo e Nicholas si confrontano… #Amici23 pic.twitter.com/zZwYQ6EmYu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2024













