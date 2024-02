Amici 23, Dustin Taylor é il First class e Giovanni Tesse ultimo della classe/ La classifica della gara ballo

Amici 23, la gara ballo vede primeggiare Dustin Taylor

La competizione della gara ballo in corsa ad Amici 23 si fa infuocata, con Dustin Taylor che non rinuncia al titolo di First class al talent show. Nella puntata domenicale di Amici 23 datata 4 Febbraio 2024, infatti, Dustin Taylor si posiziona al primo posto nella rinnovata classifica della gara di ballo classica.

Primo classificato quindi, Dustin, che fa un passo a due con Giulia Pauselli. E’ un ballerino internazionale. Bravissimo.

Sofia Cagnetti é seconda e si palesa altrettanto bravissima. Alla giudice Eleonora Abbagnato la giovane allieva piace tantissimo.

Sempre stando agli spoiler di Amici 23 di Amici news e Superguida TV, poi, Kumo é terzo classificato e balla sulle note di: Ti dedico il silenzio di Ultimo. Secondo la Abbagnato il giovane ha il fisico perfetto per fare il ballerino. Lui le piace molto.

Marisol Castellanos e Nicholas Borgogni sono appaiati al quarto posto, e lei scoppia a piangere perché Eleonora Abbagnato le fa notare la scarsa capacità di interpretazione e durante la pausa il flirt cantante, Petit, va da lei per consolarla. Anche la conduttrice Maria De Filippi cerca di consolarla e spiega il problema dell’allieva accusato al ginocchio. Nicholas riceve i complimenti dalla Abbagnato che gli dice che ha il fisico adatto a fare il ballerino, a dispetto delle critiche della maestra a lui avversa, Alessandra Celentano. Nasce un battibecco con la Celentano, non a caso, ad Amici 23.

Gaia Di Martino al giudice oggi non piace, ma in generale è brava e si classifica quinta.

Lucia Ferrari é quinta classificata ad Amici 23, balla Oro nero di Giorgia.

Simone Galluzzo é penultimo: Eleonora dice che gli è piaciuto e che lui sia migliorato rispetto le altre volte.

Ultimo posto ad Amici 23, per Giovanni Tesse che esegue un paso doble con Umberto Gaudino, ballerino professionista. Che il latinista sia a rischio eliminazione, prima del via al serale?

La gara ballo di Amici 23 prosegue, poi:

E la gara ballo di Amici 23 prosegue, poi, con una sfida di interpretazione.

Trionfa Sofia e a sfidarsi sono con lei, Dustin, Nicholas. La ballerina vince una esibizione a teatro a Berlino per un progetto sull’inclusività.

Il Tema della prova? La paura di precipitare. Il Giudice é Giorgio Madia.

Alessandra Celentano, inoltre, tiene a spiegare il motivo per cui scelga sempre di schierare Dustin alle sfide di rappresentanza della sua squad.” Non è che la maestra creda che Marisol sia incapace o non possa rendere in queste prove. E’ solo per tutelare il ginocchio dell’allieva”, probabilmente dolorante e messo a dura prova dalle prove ad Amici 23.

Nel frattempo, intanto, Petit primeggia nel circuito canto e…











