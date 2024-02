Amici 23, Dustin Taylor é il primo concorrente ammesso al serale/ Le reazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é promosso all’upgrade di concorrente ammesso al serale

Dustin Taylor é il primo allievo competitor promosso al titolo di concorrente alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi. Questa é una tra le novità in esclusiva assoluta di Amici 23, al rinnovato daytime settimanale del talent show di Maria De Filippi, datato 5 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Al rinnovato appuntamento TV e streaming di Amici 23, in particolare Dustin Taylor diventata protagonista di un momento di gioia condivisa con la maestra di ballo Alessandra Celentano, dal momento che alla puntata domenicale lui ha ricevuto la notizia della sua ammissione alla fase serale del talent show. A promuoverlo alla nuova fase di Amici 23 é stata la stessa maestra di ballo, nonostante lui non sia un ballerino classico, rappresentante nel genere di danza oggetto di insegnamento della professionista, Celentano.

Dustin Taylor festeggia il nuovo traguardo

“Adesso che hai la maglia non farai gare domenicale, ma le choreo che prepareremo quello che hai fatto non é niente rispetto al serale -fa sapere Alessandra Celentano parlando a Dustin Taylor di quello che lo attende alla nuova fase serale di Amici 23, quindi la transizione che gli spetta ora che é ufficialmente un concorrente promosso all’upgrade. E lui non nasconde la grande emozione al pensiero di essere il primo talento promosso alla fase serale di Amici 23, da insuperabile First class: “ho un po’ paura…”. La maestra attenziona l’allievo di doversi preparare in vista delle prove spettanti al serale di Amici , come i guanti di sfida da lanciare per mettere in difficoltà le squad avversarie di canto e ballo. Poi si passa all’elogio dell’allievo di Amici:” veramente te lo meriti, non sei un ballerino classico, ma il fatto che ti abbia preso nonostante tu non sia classico é ancora più importante”.

E non mancano le emozioni al cardiopalmo per Dustin Taylor alla comunicazione della promozione al serale destinata in un contatto telefonico alla madre. “I got news for you…io prendere la maglia per il serale, ieri, in puntata…”, fa sapere Dustin Taylor, nella conversazione bilingue ed emozionante con la famiglia. E la madre non può fare altro che gioire per il traguardo che con orgoglio mette a segno il talento australiano, in adozione in Italia.

Dustin, al telefono con la sua famiglia, comunica la bellissima notizia e… 😍 #Amici23 pic.twitter.com/sqrW06LG87 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2024













