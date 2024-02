Amici 23, Dustin Taylor e Kia finiscono in lacrime/ Il messaggio inaspettato

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor e Kia esplodono in lacrime: la sorpresa inaspettata

Dustin Taylor e Kia finiscono entrambi in lacrime, nel rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, per effetto di una importante comunicazione. Il ballerino e la cantante, tra gli allievi talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici di Maria De Filippi, si lasciano andare ad uno sfogo in preda al pianto liberatorio non appena appreso dei messaggi epistolari ricevuti per iscritto da parte dei familiari.

“Nel mio cuore ho sempre sentito la tua musica in ogni gesto- fa sapere la nonna a Kia tra le righe della lettera rivolta alla cantante, new entry ad Amici 23-, ti voglio bene con tanto amore”. E non manca la reaction commossa di Kia: “nonna mi ha cresciuta, lei mi faceva suonare anche con nonno …mi faceva fare le passeggiate anche quando non poteva. Ho saputo che non stava bene e mi é dispiaciuto. I nonni non sono per sempre. Vorrei godermela”, dichiara in lacrime, quindi, la cantante competitor per un posto al serale di Amici 23.

Dustin Taylor é il primo concorrente ammesso al serale di Amici 23

E il momento epistolare non manca neanche per Dustin Taylor. Si tratta della lettera di “Page, mia sorella gemella …vive in America …come me… sta andando a inseguire il suo sogno… in America”. Mentre lui é in Italia, da allievo aspirante ballerino professionista in corsa ad Amici 23, la sorella Page, come lui originaria dall’Australia, tenta di coronare il suo sogno nel vecchio continente e gli scrive: “la tua caparbietà mi motiva …non finire mai di credere in te”. Parole che finiscono per commuovere Dustin Taylor.

Che Kia e Dustin Taylor possano entrambi confermarsi concorrenti in corsa alla gara finale di Amici 23 di Maria De Filippi? Chissà. Nel frattempo, intanto, per il circuito canto Holden guida la rinnovata classifica stilata dagli stessi allievi cantanti per un posto al serale di Amici 23…

