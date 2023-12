Amici 23, Dustin Taylor é primo e Simone Galluzzo ultimo/ La classifica ballo determina l’eliminato?

Amici 23, Dustin Taylor é ancora una volta il First class: la classifica di ballo

Dustin Taylor é il primo e Simone Galluzzo l’ultimo della classe ballo, circuito parallelo in corsa con il canto, ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é stando alle anticipazioni di Amici 23 fornite da Amici news e Superguida TV relativamente alla nuova puntata domenicale, datata 10 dicembre e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Al rinnovato appuntamento TV e streaming di Amici 23, alla nuova gara di ballo domenicale classica Dustin Taylor é primo classificato: balla sulle note di C’est la vie di Achille Lauro.

Lucia Ferrari seconda classificata e

Sofia Cagnetti, terza.

Giovanni Tesse quarto classificato, ad Amici 23.

Gaia De Martino é quinta classificata con la coreografia dimostrata da Giulia Stabile sulle note di una canzone di Rosalia dal titolo A palè. Il giudice tra gli ospiti, Kledi Kadiu, la critica e le dice che le manca un po’ di intensità di movimento.

Nicholas Borgogni é sesto, balla sulle note di Completamente dei The Giornalisti.

Marisol Castellanos settima: criticata da Kledi perché deve migliorare l’espressività. E la maestra Alessandra Celentano vuole parlare con lei proprio rispetto alla critica.

Kumo, penultimo.

Simone Galluzzo, invece, torna ultimo classificato. Che il ballerino si riveli il candidato al titolo di eliminato ad Amici 23 non può quindi dirsi un’ipotesi azzardata.

La gara improvvisazione premia…

Ma la sfida tra i ballerini continua, poi, con la gara improvvisazione nel ballo.

A sfidarsi sono gli allievi: Lucia, Dustin e Giovanni. E a vincere, inaspettatamente, è la new entry ad Amici 23, Lucia, che si aggiudica così la partecipazione al nuovo evento di Dardust. Ma chi é a giudicare la prova? L’ospite Gabriele Rossi. Il tema della prova é titolato Buio vs Luce. All’inizio della stessa, i tre ballerini sono bendati.

