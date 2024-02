Amici 23, Dustin Taylor é promosso al serale/ Il nuovo traguardo!

Amici 23, Dustin Taylor vola al serale!

Dustin Taylor é il primo classificato alla rinnovata gara di ballo e si aggiudica la prima maglia di concorrente promosso al serale di Amici 23! É una tra le anticipazioni di Amici news e Superguida TV relative alla rinnovata puntata domenicale di Amici 23, datata 4 febbraio 2024 sulle reti Mediaset.

Dustin, ballerino allievo protetto di Alessandra Celentano, accede anzitempo alla fase Serale di Amici 23. Il ballerino si esibisce più volte in puntata e la maestra Celentano lo premia conferendogli la prima maglia di concorrente seralista competitor al talent show. Il ballerino from Australia, quindi, sbaraglia la concorrenza dei circuiti ballo e canto, imponendosi come il vero First class della scuola italiana dei talenti.

In puntata, ad Amici 23, é anche tempo di

Compiti assegnati dai prof.

Giovanni Tesse esegue il compito che gli ha assegnato la Celentano. Si tratta di un passo a due con Luca. La maestra ammette che lui sia migliorato tanto ma non gli assegna la sufficienza come voto

Lucia Ferrari esegue il compito di Raimondo Todaro e lo supera. La Celentano però le dà 4 come voto Oggetto del compito é un passo a due con Giulia Pauselli. Lucia balla sui tacchi, una prova heels dura, quindi Raimondo vorrebbe vederla al 100% nell’espressione del suo potenziale, ma lei e il maestro Emanuel Lo dicono che lei sia al 100%,

Mida esegue il compito della maestra avversa di canto, Anna Pettinelli, dedicando una strofa del brano oggetto della cover a Gaia Di Martino, suo flirt, e lei si imbarazza.

Alla Pettinelli lui non piace affatto.

Tra i gossip, in puntata Mida e Petit diventano protagonisti di un rvm in cui si improvvisano wannabe ballerini. Gli altri ballerini Nicholas e Giovanni diventano protagonisti di un rvm della loro amicizia intima e indissolubile.

Anna Pettinelli regala un libro in lingua inglese alla collega rivale Lorella Cuccarini per i compiti assegnati a Mida dicendo che nel testo vi siano degli esercizi usati in America. Si apre una lunga discussione tra Lorella e Anna Pettinelli sul compito di canto assegnato a Mida. Per la Pettinelli alcune barre erano fuori luogo.

Tra i momenti gossip di Amici 23…

Il compito assegnato al cantante Mida scatena anche la reaction avversa dell’insegnante di canto Rudy Zerbi che soprannomina la Pettinelli in altri due pseudonimi. Data la lettera del compito di Anna a Mida, vista una parola in latino, Zerbi chiama la Pettinelli, Pettilatn. Poi, in riferimento al libro in inglese, Pettinelli diventa Pettienghlish.

Maria De Filippi fa un in bocca al lupo a Lorella per il ruolo che l’attende a Sanremo 2024, esteso a tutti i protagonisti del Festival, inclusi gli ex Amici diventati Big in corsa alla gara della canzone italiana.

Ad Amici 23, inoltre, Martina Giovannini sembra piacere sempre di più al pubblico presente in studio.

Lucia appare molto vicina a Ayle, che lascia lo studio visti i risultati al di sotto delle aspettative. E intento a palesarsi vicino al cantante anche il collega allievo Holden potrebbe risultare uscito dallo studio.

Per le Prove sponsor, la gara Oreo vede vincitore Nicholas che condivide una serata di giochi in premio. Il contest Marlù é vinto da Kia (che ottiene una lezione di Hip hop). La prova Tim decreta vincitrice l’esibizione più ascoltata, quella di Martina.

