Amici 23, Dustin Taylor é un ritiro annunciato?/ il dettaglio che insinua il dubbio

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é assente nella puntata domenicale

Dustin Taylor si direbbe tra i probabili preannunciati ritiri dal talent show di Amici 23 , dal momento che segna la prima assenza di scena dal format. La grande assenza dallo studio di Amici 23 si registra tra le immagini della nuova e seconda puntata del talent show in onda in chiaro tv e streaming sulle reti Mediaset. In occasione della gara di ballo, disputata tra gli allievi ballerini Dustin Taylor non figura all’appello di tutti gli allievi chiamati come per consuetudine alla prova di ballo domenicale, che alla seconda puntata di Amici 23 vede non a caso, involontariamente, Dustin Taylor deludere le aspettative dei fan che avrebbero voluto assistere alla tanto attesa prova dell’allievo nella gara di ballo.

Amici 23: Lil Jolie vince la gara inediti/ Esce il primo singolo, "Follia"

La grande assenza che si registra in occasione della puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, intanto, desta il sospetto generale che Dustin Taylor sia infortunato in modo grave, tale che lui possa correre il rischio di un preannunciato ritiro dal talent show sulle arti canto e ballo. Intanto, in occasione della puntata del 1° ottobre 2023 in onda sulle reti Mediaset, gli spettatori del talent show sono resi al corrente del motivo legato all’assenza dell’allievo ballerino originario dell’Australia.

Amici 23, Sarah e Mida eliminati?/ Anna Pettinelli minaccia la sfida e...

In arrivo gli aggiornamenti sul caso Dustin Taylor?

Dustin Taylor si assenta dal talent show dopo un ingresso trionfale alla prima puntata di Amici 23 e la promozione nel team della maestra Alessandra Celentano, per effetto di un problema accusato sul piano fisico. Si tratta di un gonfiore rilevato all’altezza di una caviglia del ballerino, motivo per cui in via del tutto precauzionale il giovane é tenuto al riposo e quindi allo stop dalle scene. Quasi sicuramente, nel corso del daytime settimanale di Amici 23 di Maria De Filippi potrebbero essere fornite più informazioni sul caso di Dustin Taylor, relativamente alle sue condizioni di salute generali, e anche la sua corsa per il montepremi in palio ad Amici 23.

Amici 2023, ed.23/ Anticipazioni e diretta puntata 1 ottobre: AlIce é la nuova allieva?

Nel frattempo, intanto, la rinnovata classifica di ballo vede…











© RIPRODUZIONE RISERVATA