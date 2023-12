Amici 23: Dustin Taylor in pole position, ma perde la maglia/ La gara e la classifica di ballo

Amici 23, Dustin Taylor divide nel circuito ballo: le anticipazioni della puntata del 3 dicembre 2023

Dustin Taylor divide l’opinione di occhio pubblico e critica, nella gara tra i talenti ballerini e cantanti ad Amici 23. O almeno questo é quanto si apprende della nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 3 dicembre 2023, secondo gli spoiler forniti online da Superguida TV e Amici news.

La gara nella gara dei talenti, quella del circuito ballo, al rinnovato appuntamento del talent show vede Dustin Taylor posizionarsi come primo classificato per poi essere sospeso in giudizio. La gara tra i ballerini di Amici 23, nel circuito ballo, si accende con la sfida congelata al cospetto di Nancy Berti, che vede il titolare della maglia Nicholas Borgogni confermate il banco di studio, battendo lo sfidante Michele. La prima prova comparata è dimostrata da Umberto Gaudino e la seconda prova della sfida, invece, viene presentata dall’altra ballerina professionista Isobel Fetiye Kinnear.

La gara domenicale di ballo vede Giovanni Tesse rischiare grosso…

Oltre la sfida per il banco, vi é quindi la gara classica domenicale di ballo che vede Taylor primeggiare nella classifica stilata dal giudice tra gli ospiti in studio:

-Dustin primo, al giudice piace molto. Il giudice gli dice che ha una bella presenza scenica.

-Kumo secondo, balla hip hop;

-Sofia Cagnetti terza, balla un passo a due con Umberto sulle note del tango di Roxanne;

-Marisol Castellanos quarta;

– Simone Galluzzo quinto, balla un passo a due con Giulia sulle note de Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

-Gaia De Martino sesta, balla modern. La conduttrice Maria le fa un discorso sulle insicurezze che la giovane pian piano sta tentando di abbattere. La ballerina si emoziona, quindi, parlando delle fragilità. Riceve i complimenti della maestra di ballo Alessandra Celentano e la maestra di canto Lorella Cuccarini.

-Nicholas Borgogni settimo, balla un passo a due con Elena D’Amario, sulle note della nuova canzone di Alex Wyse in uscita venerdì 1 dicembre e che è stata scritta dall’ex Amici 20 con Ermal Meta, intitolata La mia canzone per te.

-Lucia Ferrari new entry ad Amici 23, ottava: balla hip hop. Il giudice le dice che sul finale manca di energia.

-Giovanni Tesse é ultimo, quindi principale candidato di ballo al rischio di una eliminazione: balla su Duele El Corazon.

Dustin, tuttavia, perde la titolarità della maglia, o almeno per il momento. Questo è il risultato dopo che il ballerino esegue un compito assegnatogli da Emanuel Lo di neoclassico. La stessa maestra Alessandra Celentano lo boccia con il voto 4 e di conseguenza lui deve lasciare lo studio, per la sospensione della maglia. Rischia l’eliminazione, quindi, il giovane?

La gara di ballo prosegue ancora, con una sfida speciale a prova di improvvisazione ed é giudicata da Irma Di Paola.

La gara improvvisazione viene svolta su un mix di 3 stili ovvero: latino, hip hop e modern. A sfidarsi, al cospetto del giudice, sono le ballerine di Amici 23, Gaia, Marisol e Sofia. A decidere i competitor sono i voti dei compagni di classe ballerini competitor e per scegliere Dustin e Marisol giocano a ‘sasso, carta e forbici’. La vittoria della sfida va a Sofia. Il premio? Una masterclass con il giudice, Irma!

