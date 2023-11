Amici 23, Dustin Taylor primo e Gaia De Martino vince la borsa di studio/ La classifica della gara ballo

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin fa la differenza nel ballo: la classifica

Dustin Taylor é il First class e Gaia De Martino trionfa con la vittoria di una borsa di studio, nel circuito ballo di Amici 23. O almeno questa é parte integrante dello spoiler TV e streaming della nuova puntata domenicale di Amici 23 di Maria De Filippi, datata il 26 novembre 2023, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity.

–Dustin Taylor é primo classificato al termine della nuova gara di ballo ad Amici 23, balla con Isobel Fetiye Kinnear;

-Kumo e Sofia secondi, in un pari merito: Kumo balla con Giulia Stabile così come Sofia;

-Marisol terza classificata;

-Giovanni fuori dalla Top3;

-Gaia quinta.

Nel circuito della gara di ballo, poi, il maestro Emanuel Lo riconsegna la maglia per il banco di studio del ballo a Simone Galluzzo. Il maestro lo fa ballare e gli dice che sta vedendo nel giovane, davvero, molto impegno e tanta voglia di escapismo e mangiarsi il palco. Ci sono ancora dei piccoli accorgimenti da adottare e su cui lavorare, ma riconsegna allo studente la maglia di titolare del banco di studio.

Al via una gara di improvvisazione tra i competitor di ballo, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Oltre la consuetudinaria prova, la gara di ballo di compone anche di una improvvisazione coreografica, giudicata da Marcello Sacchetta e il cui tema é legato alle sensazioni di costrizione e libertà. Una prova che prevede il conferimento di un premio importante.

A sfidarsi sono la nuova allieva Lucia, Gaia e Marisol.Chi é a vincere il contest nella gara ballo? Ad avere la meglio é Gaia De Martino, che ottiene una borsa di studio per un percorso formativo a Chicago e il maestro di ballo Raimondo Todaro le riconsegna la maglia.

A non partecipare alle prove sono i ballerini Kumo, Nicholas Borgogni e l’eliminata choc Chiara Porchianello…











