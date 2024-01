Amici 23: Dustin Taylor primo e Nicholas Borgogni KO/ É guerra pubblico vs Celentano: la classifica ballo

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é in pole position: la rinnovata classifica di ballo

La rinnovata gara di ballo ad Amici 23 scatena la bagarre in studio, oltre a decretare la nuova classifica che vede Dustin Taylor e Nicholas Borgogni rispettivamente primo e ultimo. É parte integrante di quanto si rileva dalle anticipazioni della puntata domenicale di Amici 23 del 14 gennaio 2024, fornite online da Amici news e Superguida TV.

Al rinnovato appuntamento del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi, l’ex ballerina allieva Anbeta Toromani torna al format Mediaset, tra i giudici della gara di ballo disputata dagli allievi ballerini, al termine della quale lei stila una classifica. Di cui, al primo posto troviamo Dustin Taylor, che balla con Giulia Pauselli e Anbeta ammette che quella del giovane sia una esibizione da serale.

Marisol Castellanos é seconda classificata e viene definita “una pantera” da Anbeta.

Lucia Ferrari é terza classificata e balla sulle note di Happier tha ever di Billie Ellish.

Quarto posto, ad Amici 23, per Giovanni Tesse e la giudice Samantha Togni gli dice che deve migliorare sui giri. Giovanni balla con Umberto Gaudino.

Gaia Di Martino é quinta classificata e balla una coreografia di danza contemporanea.

Simone Galluzzo condivide la sesta posizione ad Amici 23 con Sofia Cagnetti: lui balla con Giulia Stabile. Il maestro Raimondo Todaro gli dice di trovarlo sempre “piccolo” sul palco. Ma il pubblico è dalla sua parte. Alessandra Celentano spiazza il collega, assegnando come voto all’allievo una bella sufficienza piena. Sofia, poi, balla sui tacchi.

Nicholas Borgogni é ultimo: secondo Anbeta è sporco. Il giovane balla con la ballerina professionista Elena D’Amario.

Ma non é tutto. Perché ad infiammare la gara di ballo ci pensa inoltre la prova di improvvisazione a tema libertà, ad Amici 23.

Nicholas Borgogni finisce a rischio eliminazione?

E a sfidarsi per la nuova prova di Amici 23 sono Dustin, Lucia e Gaia. Vince ancora una volta Dustin, pupillo della Celentano. Il giudice della sfida é in questo caso Alessandra Tognolon. Nell’esibizione dei competitor Lucia sceglie, tra gli oggetti, un orsacchiotto, Gaia una coperta che fa anche da mantello e Dustin opta per dei palloncini.

E le anticipazioni proseguono ancora.

Tra i compiti assegnati dai professori di Amici 23, Nicholas Borgogni inoltre svolge il compito della Celentano dimostrato da Sebastian Melo. Da qui nasce una grossa discussione che evolve in una bagarre dove una signora del pubblico parlante difende il ballerino e accusa la maestra di essere “esagerata”. La dama trova che la lettera scritta a Nicholas, nell’assegnazione del compito, sia “troppo dura per un ragazzo della sua età”. Nicholas Borgogni esplode in un mare di lacrime e i compagni di studio lo abbracciano. Che il ballerino allievo possa rischiare l’eliminazione ad Amici 23, vista la ricorrente messa in discussione e bocciatura della maestra Celentano?

Nel frattempo, intanto, avanza la polemica di Luca Jurman ai danni del circuito canto di Amici 23…











