Amici 23, é gara scrittura sulla donna: s’infiamma la polemica/ Il vincitore tra Mida, Holy Francisco e Petit

Amici 23 di Maria De Filippi, Mida, Holy Francisco e Petit sono i prescelti per la gara pre-cover di scrittura e interpretazione

Tre cantanti tra i competitor nel circuito canto ad Amici 23, quali Mida, Holy Francisco e Petit, sono chiamati a sfidarsi alla nuova puntata domenicale del talent show. Si tratta della gara di scrittura creativa e a prova di interpretazione, su un tema, ossia la donna, e ogni possibile variante che sia legata ad un argomento che riguardi il genere femminile, d’amore, nelle relazioni della società o nell’attualità. La prova di scrittura creativa chiama a ricomporre le strofe della canzone originale, mantenendone la melodia e il ritornello.

La gara si disputa tra i tre concorrenti, scelti dai rispettivi insegnanti di canto a capo dei team competitor ad Amici 23, quali Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che quindi schierano i pupilli cantanti: Petit, Mida e Holy Francisco (il quale subisce l’affondo della radio star Linus).

Petit é il preannunciato vincitore

La competizione canora é prevista nella nuova puntata domenicale di Amici 23, così come enunciato da Mew alla lettura della comunicazione giunta a lei e ai compagni di studio di canto competitor. I tre candidati alla vittoria sono chiamati ad esibirsi sulle note della cover di una hit scelta dalla produzione del talent e per il vincitore é previsto il punteggio di un +1, che va ad aggiungersi in favore al team di appartenenza dei singoli membri alla valutazione nella classifica della gara di canto cover consuetudinaria della domenica di Amici 23. Le canzoni scelte? Rispettivamente Parlami di Fasma, Piccola stella senza cielo di Ligabue e Bellissimissima di Alfa.

La nuova gara precede quindi quella delle cover. E di chi sia la vittoria può essere solo la messa in onda della puntata tanto attesa. Nel frattempo, intanto, le reaction a caldo sulla comunicazione, da parte degli utenti nel web sono tra le più disparate, e vedono i fedeli spettatori di Amici 23 dividersi nel supporto a beneficio dei beniamini chiamati all’attesa gara nella gara. Nel sentiment social predominante, il favorito tra i candidati nel canto si direbbe, intanto, Petit. Mentre s’infiamma la polemica web ai danni del talent show, che vede una compagine tra gli internauti contestare la facoltà di uso e abuso degli effetti musicali unità a quella di scrivere barre nella produzione delle cover di personalizzazione delle canzoni originali.

