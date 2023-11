Amici 23, é guerra tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano/ C’entra il pas de deux con Nicholas Borgogni

Amici 23 di Maria De Filippi, Elena D’Amario e Alessandra Celentano accendono lo scontro nel circuito ballo: c’entra Nicholas Borgogni

Una nuova dichiarazione di guerra si registra ad Amici 23 di Maria De Filippi, con protagoniste Alessandra Celentano e Elena D’Amario, per Nicholas Borgogni. É quanto si apprende dalle anticipazioni TV e streaming della nuova puntata domenicale del 5 novembre 2023, fornite online da Superguida TV e Amici news. Occasione in cui, chiamato alla prova dove é tenuto a sfoggiare il suo talento da coreografo, nella esibizione di una sua coreografia, Nicholas Borgogni -allievo ballerino nella scuola dei talenti di Amici 23, di Raimondo Todaro- esegue un pas de deux con la ballerina professionista nel corpo di ballo ed ex concorrente al talent show, Elena D’Amario. Una prova che viene fortemente criticata dalla maestra avversa al team di Raimondo Todaro, Alessandra Celentano. E non solo.

Il che diventa molto presto motivo di scontro tra le primedonne, Elena D’Amario e Alessandra Celentano. Nicholas Borgogni avrebbe dedicato la sua coreografia ai genitori, a fronte del difficile rapporto che vive con quest’ultimi, una prova che non riesce a convincere Alessandra né l’altro insegnante di ballo , Emanuel Lo. “Elena D’Amario dopo aver fatto un passo a due con il ballerino, lo difende dalle critiche della maestra di danza classica“, si apprende quindi dagli spoiler della puntata domenicale.

La dichiarazione di guerra ad Amici 23

Ma non é tutto. Perché alla prima fonte della puntata della discordia di Amici 23, si aggiunge una seconda fonte, quella di Gossip e TV, che rincara la dose rispetto ad un acceso botta e risposta tra primedonne di Amici 23. “Pesantissimo litigio tra Elena e Alessandra Celentano –si rileva in via del tutto anticipata, nell’anticipazione di una puntata infuocata– a causa delle critiche della maestra, nei confronti del passo a due tra lei e Nicholas. La prof ha detto “Sei l’avvocato delle cause perse””.

La reaction di Elena D’Amario all’attacco della nipote del Molleggiato Celentano, poi, non si fa di certo attendere ed é particolarmente provocativa: “…Anche di Serena Carella, Alessandro Cavallo” e la maestra ha chiuso con “Perché non nomini anche Rosa?”“.

