Amici 23, é scontro furioso tra Martina Giovannini e Ayle/ L’accusa

Amici 23, Martina e Ayle registrano un duro scontro

Martina Giovannini e Ayle sono protagonisti di un duro scontro tra le dinamiche nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto emerge nel rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 8 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset. Per effetto della classifica di canto stilata dai cantanti con una preferenza espressa per la qualificazione al serale di Amici 23, Ayle si lascia andare ad un duro sfogo in confidenza con Lucia Ferrari, sul conto di Martina Giovannini. Questo, ritenendo di meritare una posizione più alta in classifica rispetto a quest’ultima. Parole che Martina non riesce a digerire nel momento in cui le apprende, tanto da registrare una reazione avversa ad Amici 23, che dà vita allo scontro con il biondo.

“Io non capisco come faccia Martina a stare sopra di me – attenziona il biondo alla confidente Lucia, lamentando in un certo senso di sentirsi sottovalutato come talento nel cantautorato ad Amici 23 rispetto alla brava competitor-, canta bene ma fare le canzoni é diverso. L’interprete senza quello che gliele scrive…ha una voce… allora che ci sto a fare qui, a essere considerato una pippa?”. Lo sfogo del cantautore trova parziale accoglimento nella ballerina Lucia di Amici 23, la quale crede che il mondo della musica sia fatto non solo di cantautori come Ayle ma anche di interpreti come Martina.

La reaction di Martina allo sfogo di Ayle, ad Amici 23

E non appena appreso dello sfogo di Ayle, Martina Giovannini registra la sua reaction avversa: “Questo discorso lo abbiamo già affrontato… in musica ci sono autori e interpreti e a me dicevi che mi stimi e a Lucia dici altro”, contesta Martina al biondo e lo scontro si fa infuocato, poi, con Ayle che chiude la querelle confermando la sua posizione dettata dallo sfogo di un momento di down: “quel giorno ero incazzato e se non mi vuoi parlare più, non mi parlare più”.

I ragazzi vengono a conoscenza di quanto detto da Ayle e Martina… #Amici23













