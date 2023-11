Amici 23, é scontro tra Kumo e Nicholas Borgogni/ Emergono le cose non dette: la classe ballo si spacca!

Amici 23 di Maria De Filippi, é guerra fredda tra Nicholas e Kumo

Sale la tensione tra i talenti allievi, cantanti e ballerini, ad Amici 23, con una guerra fredda in corso tra Nicholas Borgogni e Kumo. Quest’ultimi due, rispettivamente ballerino allievo di Raimondo Todaro e pupillo di Emanuel Lo, sono diretti rivali tra i competitor nel circuito ballo e la competizione tra loro s’infiamma, a fronte di un nuovo compito. La prova di danza hip hop che Emanuel Lo assegna a Nicholas Borgogni in un invito a entrare a misurarsi con il suo mondo per la ricerca di un movimento nuovo, alla scoperta di un requisito essenziale per un ballerino degno di nota: ossia la versatilità nella danza.

E, intanto, in una confidenza condivisa con i compagni di studio del ballo ad Amici 23, Kumo non nasconde di non ritenere competitivo Nicholas Borgogni, da allievo di Emanuel Lo. Da qui, quindi la testimonianza che vede Kumo appoggiare la posizione del maestro contro il team Todaro: “Posso essere cattivo… l’ultima cosa che ha fatto con Elena D’Amario é l’unica cosa che ha reso vendibile per me… purtroppo Nicholas si vede che si sta spegnendo e cederà e quando cederà gli arriverà la batosta più grande…”, sentenzia Kumo. Ma non é tutto. Perché poco prima, seppur riconoscendo all’avversario di avere coraggio nel mettersi in discussione accettando sempre i compiti di ballo assegnati, poi dichiara su Nicholas Borgogni : “All’età di 22 anni ha poca consapevolezza del corpo -aggiunge sul lato personale, per poi rincarare la dose in conclusione dell’intervento, sul profilo artistico-. Non ho mai detto che lo stimo artisticamente “.

Kumo registra il pentimento su Nicholas Borgogni, ad Amici 23

Complice un clima di alta tensione nella classe dei concorrenti, divisa tra la fazione che appoggia Kumo e quella capeggiata da Nicholas, le parti coinvolte nella guerra fredda si confrontano alla spiazzante scoperta dell’allievo di Todaro delle cose non dette dal pupillo di Lo.

“Ti ho sempre detto che non hai un movimento particolare -fa sapere Kumo al confronto con Nicholas Borgogni-ti dico che a me é stato uno sfogo e mi fa piacere che lo hai accettato, ma non eri pronto”. Da qui, la reaction a caldo di Nicholas Borgogni, che si dichiara incredulo dello sfogo alle sue spalle, dettato dal dissenso per il suo volersi mettere alla prova nel nuovo compito assegnato: “cosa ti sfoghi a fare?”.

Ma sembra poi giungere il pentimento di Kumo, quando il ballerino si trova in un intimo sfogo con i rivali ballerini, Chiara e Simone: “Che devo fare ragà? Sono stato proprio un coglione*!”.

Kumo dopo essersi confrontato con Nicholas si sfoga con Chiara e Simone… #Amici23 pic.twitter.com/Ef4eed4XkN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 3, 2023



Con i confidenti, quindi, Kumo ammette l’errore, quello di aver sparato una sentenza all’insaputa del rivale, quando i primi si dicono dalla parte della posizione di Nicholas Borgogni.











