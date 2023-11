Amici 23 e Uomini e donne: arriva lo stop nei palinsesti TV/ Le anticipazioni inaspettate

Amici 23 e Uomini e donne spariscono dalla programmazione TV e streaming, Mediaset

Amici 23 e Uomini e donne, tra i programmi prodotti e condotti da Maria De Filippi, sono destinati a sparire dai palinsesti TV e streaming Mediaset. O almeno questo si rileva sulla base della programmazione Mediaset stabilitasi per il periodo delle imminenti vacanze natalizie che dalla Vigilia, passando per il Natale 2023 e il Capodanno 2024, fino all’Epifania 2024, si vedranno segnate dalla assenza dal piccolo schermo dei due format tanto amati dagli appassionati fruitori dei programmi di Maria De Filippi , Uomini e donne e Amici 23.

A partire dal 18 dicembre 2023 non vengono trasmessi, quindi, nello slot pomeridiano delle reti TV e streaming Mediaset, in chiaro su Canale 5 e online su Mediaset infinity, Uomini e donne e il daytime di Amici. Per il talent show Amici 23 sparisce quindi anche il daytime del pomeridiano in onda la domenica. Questo stop forzato é destinato a perdurare per ben tre settimane, o almeno quindi fino al 7 gennaio 2024. Le due trasmissioni potrebbero andare in onda, in ripartenza nel nuovo anno ormai alle porte, dall’8 gennaio 2024.

Lo stop televisivo delle due trasmissioni prodotte e condotte da Maria De Filippi finirà per generare dello sconforto tra i fedeli appassionati di Amici e Uomini e donne, nelle tre settimane del periodo di competenza.

Cosa accade nella programmazione Mediaset: lo spoiler

E in sostituzione dei programmi televisivi tanto amati dall’occhio pubblico di casa Mediaset, verrà dato poi spazio alle soap opera. Nello slot TV e streaming compreso dalle ore 14.45 alle 16.10 saranno trasmesse le puntate inedite della soap La Promessa, che sembra riscuotere molto successo in Italia.

Confermato poi nei palinsesti Mediaset Pomeriggio Cinque che continuerà ad andare in onda anche nel periodo natalizio (tranne che nei giorni di festa, segnati in rosso sul calendario, NDR). La domenica, invece, in sostituzione del consuetudinario appuntamento pomeridiano di Amici 23, si assisterà alla programmazione di alcuni film.

