Amici 23 é vip?/ Tra i concorrenti un parente di Laura Pausini e un’amica di Giulia Stabile: è polemica!

Nell’attesa aper il via alla messa in onda di Amici 23, esplode la prima polemica web relativa alla registrazione della prima puntata. Oggetto di un’accesa discussione online, da parte degli utenti attivi sui social, sono alcuni tra i preannunciati concorrenti selezionati al titolo di allievi nella classe di cantanti e ballerini, occupanti un banco di studio nella celebre scuola delle arti. Si parla del talent show, giunto al suo ventitreesimo anno, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Allo spoiler TV relativo alla registrazione della prima puntata di Amici 23 di oggi, in vista della messa in onda prevista il 24 settembre alle ore 14:00 in chiaro tv su Canale 5 e in attesa online su Mediaset infinity, é quindi anticipato l’ingaggio tra i candidati al banco di allievi già noti all’occhio pubblico TV e web di Amici.

Gli allievi “vip” scatenano le contestazioni online, prima del via ad Amici 23

Si tratta in particolare dell’allievo cantante, figlio del marito di Laura Pausini, Paolo Carta, avuto da una precedente relazione. E ancora Joseph Carta in arte Holden. In aggiunta la ballerina Chiara Porchianello, nota influencer dall’importante seguito social e conosciuta anche per l’amicizia con la vincitrice di Amici 20 e ballerina Giulia Stabile, e a questi ultimi due si aggiunge anche Mida, che come la seconda spicca per il seguito social. Tra gli elementi della classe di Amici 23, quindi, non vi sono dei soli “nip”, talenti “note importanti people”, del tutto sconosciuti.

Da qui, quindi, nasce la polemica web in corso, che vede i telespettatori e gli utenti attivi nel web tacciare il talent di rendersi vetrina di artisti già popolari e/o che abbiano delle carriere avviate con delle esperienze e/o conoscenze importanti nel curriculum vitae di aspirante artista affermato nello showbiz.

Tra le altre anticipazioni della puntata del via di Amici 23, poi, si rilevano l’ospitata in studio di ex concorrenti ad Amici, quali le cantanti Annalisa e Angelina Mango e il ballerino vincitore della scorsa edizione Amici 22, Mattia Zenzola.











