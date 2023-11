Amici 23, Elena D’Amario: “Non é conforme alla realtà..”/ La bordata ad Alessandra Celentano é virale! 

Amici 23, Elena D’Amario e Alessandra Celentano si scontrano: c’entra Nicholas Borgogni

Elena D’Amario e e Alessandra Celentano accendono le vibes di una lite infuocate ad Amici 23, dando vita all’affaire Nicholas Borgogni. L’allievo ballerino del maestro Raimondo Todaro, Nicholas Borgogni, non meriterebbe il banco nella scuola delle arti canto e ballo di Amici 23, per linee fisiche e tecnica nella danza, requisiti di un ballerino degno di nota. E l’ennesima critica da parte della maestra avversa giunge alla nuova puntata domenicale di Amici 23, in onda sulle reti Mediaset il 5 novembre 2023. Questa, margine di una coreografia portata in studio da Nicholas con la stretta collaborazione della ballerina professionista nel corpo di ballo del talent, Elena D’Amario.

La coreografia é montata sul tema del difficile rapporto tra figli e genitori e la questione irrisolta dell’incomunicabilità tra le parti familiari, come nel caso biografico specifico di Nicholas Borgogni, ballerino in corsa al talent show di Amici 23.

“Non ho capito cosa avrei dovuto dedurre da questa coreografia se non che fa le prese. – sentenzia Alessandra Celentano in una critica sul team avversario capeggiato da Raimondo Todaro-. Ho visto molte mani, abbracci, baci. Sì baci e abbracci, cosa dovevo vedere? Non capisco cosa dovevo vedere. Qual era il messaggio? Sappiamo che lui sa fare le prese. C’era solo questo, prese, carezze e bacetti”.

É lite tra primedonne, ad Amici 23

A questo punto interviene la coreografa Elena D’Amario, che ha aiutato Nicholas a portare sul palco il suo messaggio sulle note di Padremadre di Cesare Cremonini: “Guardate è stato più forte di me, non sarei voluta entrare -interviene letteralmente furiosa-. Non è conforme alla realtà quello che lei sta dicendo. Se lei è capace di rispettare le regole basilari di un confronto civile io posso risponderle“.

E la Celentano prontamente reagisce stizzita alla bordata ricevuta dalla professionista ad Amici 23, rimarcando il ruolo di insegnante di danza che le compete:”Guarda tu sei l’avvocata delle cause perse e l’hai dimostrato in questi anni più volte. Tu asserisci delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Se ti senti ferita perché hai creato tu il passo a due non è un problema mio. E intanto puoi scendere dalla cattedra perché non siamo colleghe“.

E tra le immagini della furiosa lite tra le primedonne di Amici 23, che sono ora virali tra i post del momento più discussi via social, Elena D’Amario poi avanza contro Alessandra Celentano: “Lei mette in atto la tecnica trattore, che passa sopra gli altri per non farli parlare. Non è giusto. Lei ha detto che ha visto baci e abbracci, mi dispiace, ma non è così. Lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente su Nicholas e nei confronti degli altri. Quello che dice non è la realtà e lei lo sa“.

Alessandra Celentano amici tu asserisci delle cose che non stanno ne in cielo ne in terra piena basta taci pic.twitter.com/c1oB5WuDXm — opicaveau (@opiriserva) November 5, 2023

La questione, quindi, si chiude con la “bacchettata” della Celentano su Elena D’Amario: “Io non ho altro da dire. Tu sei l’avvocato delle cause perse ed è la verità. Facciamo lavori diversi e abbiamo posizioni diverse. Deve avere rispetto del mio ruolo“.













