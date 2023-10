Amici 23, Elia é insufficiente per Todaro: rischia l’eliminazione?/ É guerra Celentano vs. tutti: c’entra Lo!

Amici 23, Elia Fiore é l’eliminato annunciato?

Elia Fiore é tra i possibili eliminati di Amici 23 di Maria De Filippi, dal momento che non supera la sufficienza al cospetto di Raimondo Todaro, seppur avendo il pieno supporto di Emanuel Lo.

Il giovane, tra i venti talenti in corsa nei circuiti paralleli di canto e ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi, nel daytime del talent del 9 ottobre 2023 é chiamato alla sfida di Raimondo Todaro. Una prova coreografata di modern contaminato, che nel complesso non convince il mittente dell’assegnazione, accendendo al contempo una guerra tra gli insegnanti di danza al talent show.

Elia Fiore é reduce dal content di una puntata domenicale in cui Alessandra Celentano lo etichetta come un “mimo”, non ballerino. E ora Raimondo anticipa l’eliminazione imminente per lui: “Ti ho dato questo compito per conoscerti un po’ di più.. nella parte interpretativa mi sei anche piaciuto.. sulla parte tecnica.. ho apprezzato che ti sei impegnato tanto.. non posso darti la sufficienza”. Quindi, pronta é la difesa di Emanuel Lo per il pupillo: “Elia, sei stato penalizzato dai salti, dai giri.. nella lettera era una coreografia con poca tecnica, invece è una coreografia con tantissima tecnica.. che è completamente distante da ciò che è Elia. Nel movimento al di là dei giri, mi piace come ti sei messo in gioco.. è quello che io ho guardato, quindi per me bene”. Insomma, per Lo quella di Todaro é una prova provocatoria, una presa in giro ai danni del suo team, dal momento che Todaro sarebbe dovuto essere consapevole dei limiti nella tecnica dell’allievo.

Alessandra Celentano infiamma la guerra Emanuel Lo vs. Raimondo Todaro

E, intanto, tra i due litiganti la guerra si infiamma con l’intervento “superpartes” di Alessandra Celentano, la “terza incomoda” che chiude il caso dando Elia per “eliminato” certo, almeno ai risultati del compito. Una frecciatina bipartisan agli insegnanti competitor: “Si sapeva già.. non c’era niente da capire.. per essere uno che non ha mai fatto questa cosa qui era fin troppo, ma non era bene, ovvio.. si sapeva, non occorre essere veggenti”.



Per Raimondo Todaro, Elia Fiore non avrà “lunga vita ad Amici 23, ma intanto Emanuel Lo conferma la maglia di titolare del banco di studio per il giovane ballerino.

