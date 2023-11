Amici 23, Elia Fiore a rischio: il compito di Alessandra Celentano é arduo/ Interviene Emanuel Lo

Elia Fiore é in crisi, ad Amici 23 di Maria De Filippi:

Elia Fiore può dirsi il principale candidato a rischio eliminazione, ad Amici 23 di Maria De Filippi. E il motivo é presto detto. Da settimane i risultati per il ballerino allievo di Emanuel Lo non rispondono positivamente alle aspettative, come ad esempio le posizioni basse che il giovane colleziona di settimana in settimana nella classifica della gara di ballo domenicale. E in più Elia Fiore non riesce ad esprimere il suo talento a pieno. Motivi per cui a detta dell’insegnante non bastano i passi che il giovane muove, a partire dall’arrivo, nel talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Dopo l'assegnazione del compito della maestra Celentano Elia incontra il suo maestro Emanuel Lo #Amici23 pic.twitter.com/tZZ4QtctY3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2023

E, intanto, come se non bastassero i grattacapi per Elia Fiore arriva un nuovo ed arduo compito di ballo assegnatogli dalla maestra avversa Alessandra Celentano.

Amici 23, Elia Fiore replica al compito di Alessandra Celentano

Così come emerge alla visione del rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 15 novembre 2023: “Due settimane fa ci siamo parlati e ci siamo detti delle cose …io ti vedo e dico ok e poi mi guardo intorno e ci sentiamo soli, ma noi non stiamo facendo una cosa da soli-dichiara alla convocazione dell’allievo Emanuel Lo-, mi preoccupa il tuo carattere, la sensazione di un malessere”. A detta del maestro Elia Fiore non si direbbe certo del suo talento, tanto da apparire debole nella danza al cospetto dell’occhio pubblico e i giudici.

Nel frattempo, tuttavia, Elia Fiore si dichiara motivato, in replica alla comunicazione del nuovo compito da eseguire ad Amici 23: “Ha detto che é facile… a me fa piacere avere questo compito e vado in sala con un obiettivo e faccio vedere che nonostante le difficoltà io continuo a lavorare”.

Che Elia Fiore possa riuscire a salvarsi da ogni possibile rischio eliminazione, ad Amici 23? Per il circuito canto, Luca Jurman muove una nuova polemica social….











