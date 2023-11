Amici 23: Elia Fiore e Gaia De Martino intimi e complici/ Le reazioni all’ultimo posto in classifica ballo

Amici 23 di Maria De Filippi, Elia Fiore é in crisi: interviene Gaia De Martino

Elia Fiore é ultimo nella classifica di ballo stilata da Rossella Brescia, ad Amici 23, e trova il pronto conforto di Gaia De Martino. I due ballerini, al di là della competizione che nel circuito ballo di Amici 23 li vede protagonisti, appaiono sempre più vicini e complici per l’occhio pubblico attivo nel web. Soprattutto alla presa visione del rinnovato daytime di Amici 23, in onda il 13 novembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Occasione in cui Elia Fiore registra uno sfogo durissimo, sentendo in modo forte la delusione nutrita nei riguardi di se stesso nella paura di non riuscire mai a piacere, data la sua ennesima ultima posizione in classifica. Alla nuova puntata domenicale, dove Holden segna la storia del talent, é la giudice Rossella Brescia ad attribuirgli l’ultimo posto nella classifica di fine gara ballo, un risultato che annichilisce il morale di Elia Fiore. Tanto che la ballerina a lui più vicina, Gaia De Martino, si sospinge a confortare il compagno in un dialogo intimista.

Elia e Gaia sempre più vicini e complici

La ballerina invita il competitor intimo e complice a farsi forza e a non preoccuparsi di dover piacere ad ogni costo, “sennò non ti godi le performance”. Insomma, Gaia De Martino esorta il ballerino a ballare anzitutto per se stesso e poi per l’occhio pubblico, senza preoccuparsi del gradimento altrui e la competizione nel ballo, che ad Amici 23 lo vede basso in classifica relativamente al verdetto di un giudice, Brescia.

Che il momento di crisi del ballerino possa rivelarsi il preludio all’eliminazione di Elia Fiore ad Amici 23 di Maria De Filippi? Staremo a vedere quali sorti attenderanno il giovane talento, al talent show delle arti canto e ballo.

Nella puntata di ieri Elia è arrivato ultimo nella classifica di ballo e in casetta il ballerino di #Amici23 reagisce così! pic.twitter.com/bxH79AJ4tV — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 13, 2023













