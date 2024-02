Amici 23, Emanuel Lo esclude Kumo dal serale?/ Esplode la polemica social! 

Amici 23 di Maria De Filippi, la scelta di Emanuel Lo su Kumo diventa il nuovo caso!

S’infiamma la sfida tra i talenti concorrenti per un posto al serale di Amici 23, con la scelta spiazzante di Emanuel Lo maturata su Kumo. Al rinnovato daytime del format, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il maestro di danza chiama i ballerini allievi Lucia Ferrari, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti ad una battle di danza per schiarirsi le idee e scegliere chi ammettere alla fase serale di Amici 23.

Una decisione maturata con l’eccezione di Kumo, l’unico tra gli allievi a non essere chiamato alla prova di selezione indetta per un posto al serale del talent show.

Esplode la polemica social!

E, intanto, la decisione di Emanuel Lo divide l’opinione dell’occhio pubblico attivo via social tra le opinioni più disparate. C’é in particolare, nel mezzo della polemica esplosa sui profili social di Amici, proprio non riesce a capacitarsi delle motivazioni che spingano Emanuel Lo ad escludere Kumo dalla competizione di ballo, indetta in vista del via al serale di Amici 23. Quindi, si fa strada l’accusa dei fan di Kumo che tacciano il maestro di tenere sulle spine l’allievo, in un atteggiamento a sfondo di violenza psicologica contro il giovane, che dal suo canto é in balia dei dubbi, nel chiedersi se sia da ritenersi ormai fuori dalla competizione di Amici 23.

“Ma perché Emanuel ha sto atteggiamento?”, si chiede qualche utente tra i messaggi critici, sul conto della scelta maturata dal maestro Emanuel Lo, in vista della fase serale. “La mia visione é una la produzione fa schifo e puntone… non si gioca con la psiche dei ragazzi e noi non siamo stupidi …mica ci abbiamo scritto gioconda in faccia”, si legge poi tra le righe di un altro messaggio di contestazione polemico sul conto del maestro Emanuel Lo.













