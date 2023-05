Amici 23, Emma Marrone e Alessandra Amoroso nel cast?/ Arisa e Todaro al capolinea…

Amici: Todaro e Arisa verso l’addio, entra una tra Alessandra Amoroso ed Emma Marrone?

La ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è appena conclusa, ma gli occhi del pubblico e del web sono già proiettati al prossimo anno, con il cast dei professori che tiene banco. Infatti si vocifera che il talent show di Canale 5 potrebbe presentare diverse novità a partire dal prossimo settembre, cominciando proprio dal corpo insegnanti. Secondo rumors e indiscrezioni pare che Arisa e Raimondo Todaro siano destinati a dire addio programma e dunque qualcun altro dovrà ricoprire i loro ruolo.

Sui social e più in generale sul web sono già stati fatti diversi nomi, ma solo alcuni potrebbero essere realistici e da tenere in seria considerazione per il prossimo anno. Secondo quanto riferisce il portale canaledieci.it, ad esempio, in lizza ci sarebbero una tra Alessandra Amoroso ed Emma per subentrare ad Arisa come prof di canto.

Amici, cattedre girevoli: tante novità all’orizzonte, due possibili cambi nel cast della De Filippi

Si tratta solo di rumors ovviamente, ma l’idea di rivedere Emma Marrone e Alessandra Amoroso ad Amici stuzzica non poco la fantasia del pubblico storico del programma. Vedremo come evolverà questa situazione, nel frattempo occorrerà capire chi prenderà il posto di Raimondo Todaro come prof di ballo di Amici 23.

Uno dei primi nomi emersi è stato quello di Giuseppe Giofrè, giudice dell’ultima edizione del Serale, ma nelle ultime ore sono tornati di moda i nomi di Veronica Peparini e di Kledi Kadiu. Tuttavia anche in questo caso si tratta semplicemente di voci. Per capire cosa accadrà tra le cattedre di Amici non resta che attendere. D’altronde settembre è ancora lontanissimo…

