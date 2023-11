Amici 23: Enrico Nigiotti, Alex Wyse e Diana Del Bufalo ospiti/ Esplode il gossip d’amore con Elena D’Amario!

Amici 23, esplode il gossip rosa con gli ex Enrico Nigiotti ed Elena D’Amario nella puntata domenicale

Ad Amici 23 di Maria De Filippi, si registrano tra i graditi ritorni di ex allievi, quelli di Enrico Nigiotti, Alex Wyse e Diana Del Bufalo. Per la quota ospiti in studio, come si apprende alle anticipazioni TV e streaming di Superguida TV e Amici news della puntata domenicale del 5 novembre 2023 in onda sulle reti Mediaset, gli ex competitor rientrano al talent show per la promozione dei nuovi progetti nelle rispettive carriere artistiche, accendendo il gossip made in Italy.

All’entrata in studio di Enrico Nigiotti, la conduttrice Maria De Filippi ricorda il retroscena romantico del ritiro dal talent di quando lui lasciò il suo posto per la finale all’allora fidanzata concorrente e oggi ballerina professionista ad Amici 23: si parla di Elena D’Amario. Nigiotti canta, poi, il singolo: Ninna nanna.

L’altro ospite cantante ed ex Amici Alex Wyse, in corsa nel girone di Sanremo giovani per un posto tra i Big a Sanremo 2024, invece, cantato il suo inedito e parla con la First classe di canto Lil Jolie perché Maria chiede dove lui fosse seduto ai tempi della sua edizione e l’ospite indica il banco della ragazza. Diana Del Bufalo, infine, tra gli ex Amici re-entry, promuove lo spettacolo teatrale che la vede protagonista. Giudice della gara ballo domenicale e giudice della gara canto cover domenicale sono rispettivamente l’ex Amici Anbeta Toromani e il dj Gabry Ponte.

Tra i competitor di Amici 23…

E per la quota “Angolo gossip” le chicche non finiscono qui. Svariate effusioni d’amore si registrano in studio, tra Mew e Matthew. Maria De Filippi nota che quando Matthew cantando si avvicina a Mew lei diventata rossa. La giovane ha fa sapere di essere molto innamorata del collega cantante. I baci non mancano neanche tra Holy Francisco e Sarah, dopo la vittoria della sfida contro lo sfidante esterno del cantante. E anche Petit e Marisol regalano baci infuocati, tra le lovestory ad Amici 23.

