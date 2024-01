Amici 23: esplode il caso bullismo/ La confessione choc di Malia accende la polemica!

Malia si lascia andare ad una confessione choc: esplode il caso bullismo ad Amici 23

Malia dà il via all’allarme bullismo nella scuola di Amici 23 di Maria De Filippi, accendendo così una polemica online sulla classe degli allievi ballerini e cantanti in corsa al talent show.

Nel daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mercoledì 31 Gennaio 2024, si fa strada la confessione di Malìa, il quale ha raccontato al maestro di canto Rudy Zerbi di essere stato bullizzato in passato e di avere difficoltà di inserimento nel contesto scuola di Maria De Filippi, anche per dei nuovi episodi di sospetta emarginazione da parte dei neo compagni di studio.

Il video dello sfogo tra le parti, allievo e maestro, viene mostrato ai ragazzi di Amici 23, con un Malia visibilmente imbarazzato. Il resto della classe rimane fermo, ma la cantautrice Kia finisce in lacrime e corre ad abbracciare il compagno, che quindi ammette di sentirsi escluso dal gruppo.

La nuova dichiarazione di sofferenza di Malia, intanto, desta il sospetto nell’occhio pubblico attivo nel web che, ad Amici 23, sia appena esploso il caso bullismo ai danni del cantautore allievo di Rudy Zerbi.

“Credo sia abbastanza chiaro -fa sapere nel messaggio destinato alla classe, Malia-che all’inizio abbia sbagliato per come mi sono posto un po’ con tutti, mi sentivo fortemente a disagio.. abbiamo tutti storie diverse, ma abbiamo tutti esigenza di esprimerci.. ci sono delle cose che non mi sono piaciute, ognuno ha un proprio vissuto.. va bene la presa per il c**o del nome, ma ci sono delle cose che magari toccano un po’ di più.. però ecco il punto è che quando vedete che si esagera intervenite, a prescindere”.

Si infiamma il caso Malia

Sarah Toscano prova ad avere voce in capitolo ridimensionando le prese in giro che avrebbero turbato il ragazzo, e Nicholas ammette l’accusa, quella concernente le prese in giro verso il compagno per il nome.

“Non c’è una scusante, ci siamo comportati male tutti, chi più chi meno.. abbiamo sbagliato” dichiara Borgogni, infiammando il caso di Amici 23. Quindi Malia, appartatosi con Nicholas, confida al compagno amico di sentirsi preso in giro da tutti e teme che la colpa sia sua. Quella di non riuscire a integrarsi in un gruppo e a farsi rispettare. E nel web l’occhio pubblico si divide, tra gli annessi commenti social su X: “Malia che tanti pensavano il “bad boy” che si trasforma in un essere sensibile e insicuro mi ha fatto tenerezza -scrive qualche utente, tra i messaggi aggreganti -.

Peraltro la scorsa volta non meritava assolutamente di arrivare ultimo. Ha qualcosa d’interessante secondo me lui”.

Nel frattempo, intanto, anche Lil Jolie vive nel circuito canto un momento di sconforto, tanto da minacciare il ritiro…

Malìa ci tiene a dire una cosa ai suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/NXcHaAlN0y — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2024













