Amici 23: Ezio é il nuovo ed ultimo allievo della classe/ Le reazioni alla scelta di Anna Pettinelli

Amici 23, Ezio é l’ultima new entry al talent show: la formazione della classe canto e ballo

La formazione della classe di ballerini e

cantanti di Amici 2023, edizione Amici 23 di Amici di Maria De Filippi, é ultimata al daytime pomeridiano del talent show, con Ezio. L’appuntamento pomeridiano delle 16:10 circa rinnovatosi dopo la prima puntata domenicale di Amici 23, in onda il 24 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, si apre con l’ultimo step della formazione della classe di allievi. Il nuovo ed ultimo elemento della classe al completo di Amici 23 é il cantante di nome Ezio. L’artista esegue una performance piano e voce, composta di una cover e un brano inedito. Quindi, al cospetto dell’occhio pubblico Ezio presenta il possibile primo singolo nella sua era di Amici 23, Come quando fuori piove, che gli consente l’accesso nella scuola più amata dagli italiani.

Tra gli insegnanti alla cattedra di Amici 23, é Anna Pettinelli a promuovere l’artista dalla voce puramente pop, presentatosi alla prima puntata domenicale proseguita al daytime del talent, tra i candidati al banco. “La prof Pettinelli è certa del suo SÌ: Ezio deve assolutamente indossare la maglia”, fa sapere in un post sul social dei trend di X, la pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi.

Le reazioni dell’occhio pubblico attivo sulla pagina social di Amici 23 su Instagram, intanto, sono perlopiù di approvazione tra i vari commenti social.

Nella stessa puntata del daytime di Amici 23, inoltre, l’ospite in studio Tananai riceve da parte di Maria De Filippi e quindi dalla produzione di Amici la certificazione di doppio disco di platino conferitagli dai risultati di vendite musicali Fimi/Gfk, in seguito al successo del singolo Tango, che il cantautore presentava al recente Festival di Sanremo 2023.

