Amici 23, Ezio Liberatore vuole ritirarsi e tradisce Anna Pettinelli/ La dura confessione del cantante

Amici 23 di Maria De Filippi, Ezio Liberatore minaccia il ritiro dopo la bocciatura

Ezio Liberatore é tra i papabili eliminati di Amici 23, anche nell’ipotesi di un ritiro, visto che a fronte della bocciatura al compito di Rudy Zerbi, a tradimento di Anna Pettinelli, é lui stesso a minacciare l’addio al talent show.

Il cantautore in corsa nel circuito canto di Amici 23 di Maria De Filippi, così come emerge al daytime del talent show datato 16 ottobre 2023 sulle reti Mediaset, é messo in discussione da parte di Rudy Zerbi, chiamato dal talentscout all’esecuzione di una cover sulle note di Magnifico. La sfida voluta sulla hit di Fedez e Francesca Michielin, intanto, si traduce in un’insufficienza al cospetto di Rudy Zerbi ai danni di Ezio Liberatore.

Tuttavia, per Anna Pettinelli la prova é superata, tanto che la mentore riconferma la maglia di titolare del banco di studio ad Amici 23 per Ezio. Ma il banco per Liberatore é tuttavia messo in discussione dallo stesso titolare, che in confidenza con i compagni di studio dà libero sfogo alla voglia di abbandonare la scuola di Amici 23: “Prenditi la maglia, sei sufficiente -menziona la mentore Pettinelli, tradendo nella scelta la maestra- non sapeva manco cosa dire… penso che questo posto non faccia per me”. Da qui, quindi, la minaccia di Ezio Liberatore, al pensiero di lasciare Amici 23: “meglio che dia la possibilità a qualcun altro che se lo merita… e che vuole fare…”.

A fronte della prova di canto, dove Ezio si blocca in una défaillance di lapsus nella memoria del testo sul palco, lo stesso allievo fa sapere che “Non la sentivo mia.. il giorno stesso ho deciso di riscriverla tutta e ho raccontato una storia che mi tocca molto.. mi sono emozionato e ho perso il focus sulla storia che stavo raccontando”.

Rudy Zerbi attacca il team di Anna Pettinelli

E Rudy Zerbi non ci sta alle lamentele di chi contesta le assegnazioni e ogni altra forma di sfida ad un talent show come Amici 23: “Avete stufato con ‘sta storia delle canzoni che non sentite vostre.. voi non potete all’inizio di un percorso di vita.. non potete permettervi di dire ‘la canzone non la sento mia’.. – é la stoccata del talentscout hai sbagliato il testo, giravi per lo studio come uno che ha perso le chiavi di casa.. sei completamente astratto da tutto.. non è il tuo forse.. non c’è nulla.. non c’è un segno di vita, non c’è nulla”. E l’attacco si indirizza anche alla collega rivale ad Amici 23, Anna Pettinelli:

“Sei tu che non li aiuti, ogni volta dandogli una giustificazione.. cosa c’era di sufficiente in questa esibizione?.. Non è riuscito neanche a cantare il testo di una canzone che ha scritto lui! Lo giustifichi e basta.. non ti sta facendo un favore Ezio!”.

Che Ezio Liberatore possa ritirarsi e confermarsi tra gli eliminati, ad Amici 23?











