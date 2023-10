Amici 23, Ezio: “Non ho bisogno di compassione…”/ La stoccata ad Anna Pettinelli é il preannunciato ritiro?

Amici 23 di Maria De Filippi, Ezio Liberatore registra un duro sfogo nel daytime

Ezio Liberatore registra uno sfogo particolarmente forte nel mezzo della competizione di ballo e canto ad Amici 23, tanto da sembrare prossimo al ritiro dal talent show. É quanto si profila nel daytime pomeridiano del talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 30 ottobre 2023. Quando, in confidenza con i compagni di studio, nella scuola delle arti, il cantante si sfoga a margine della sospensione della maglia di titolare del banco di studio di canto ad Amici 23, subita dalla maestra Anna Pettinelli. E in seconda ripresa, poi, confida la sua delusione per la sospensione al compagno di squadra, SamuSpina.

La frecciatina lanciata alla maestra di canto, Anna Pettinelli

“No mi dispiace, io non sono qui per la compassione… basta, eliminami” dichiara stizzito il cantautore Ezio Liberatore, infiammando la polemica in corso sul conto della mentore, Anna Pettinelli, già presa di mira da Luca Jurman. “Se non merito sto posto va bene …”, prosegue perentorio l’allievo, che quindi dice “no” al mezzo mezzo, chiedendo trasparenza nella sentenza del giudizio della maestra di canto che lo ha promosso ad Amici 23. “Mi sa che si va a casa…”, é il sentiment di Ezio Liberatore , che si preannuncia candidato tra i concorrenti ad Amici 23, al titolo di eliminati: “se lei non ci crede…”.

Nello sfogo, quindi, si palesa la bordata di Ezio Liberatore che taccia non troppo velatamente la maestra Anna Pettinelli di tenerlo sulle spine , senza dirsi a favore o a sfavore per la riconferma del banco di studio.

Nel frattempo, intanto, arriva ai cantanti competitor in corsa ad Amici 23 la comunicazione della candidatura di un giovane talento per il titolo di allievo nella scuola delle arti canto e ballo. E oltre che per Ezio anche per l’altro allievo di Anna Pettinelli, Holy Francisco si teme la sostituzione con l’aspirante allievo. Ma non é tutto. Nella confidenza fatta al compagno di squadra, SamuSpina, poi Ezio ammette di temere che Anna Pettinelli abbia cambiato idea sul suo conto, tanto da volerlo fuori dal talent show dopo la promozione. ” secondo me per lei tu hai del potenziale”, rincuora Ezio, SamuSpina, a cui il primo stenta a credere: “Qual é lo scopo?” si chiede l’allievo in sospensione di giudizio.

Ezio è dispiaciuto per la sospensione della maglia e ne parla con Samuspina #Amici23 pic.twitter.com/JvRPQuPbpC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2023













