Amici 23: fuori Petit, Matthew, Mew, Stella, Sarah, Holy Francisco, Lil Jolie, Mida, Holden/ Gli inediti

Amici 23 di Maria De Filippi: Petit é il preannunciato vincitore per LDA: il debutto tra gli inediti

Petit, Mew, Matthew, Holy Francisco, Holden, Lil Jolie, Mida, Stella Cardone e Sarah Toscano rilasciano gli inediti di Amici 23 di Maria De Filippi. Così come annunciato in un apposito post condiviso via Instagram dalla pagina social di Amici di Maria De Filippi, i talenti cantanti in corsa al talent show dedicato alle arti canto e ballo giungono all’upgrade del rilascio sulle piattaforme musicali e in radio, in particolare on air su Radio Zeta, dei rispettivi primi inediti promossi nel piccolo schermo.

Il rilascio degli inediti di Amici 23 avviene alla mezzanotte del 7 novembre 2023 per i nove cantanti in corsa al talent show.

Petit, nipote d’arte di Nadia Rinaldi che si direbbe vincitore annunciato del talent in corso in una sorta di pronostico di LDA sulla finale di Amici 23, firma l’inedito Che fai. Il brano è scritto da Salvatore Moccia (Petit) con Valerio Casciani, Fabio Clemente e Alessandro Francesco Merli. Produttori sono i re delle hit Takagi & Ketra e Fauno.

Holden, figlio d’arte del marito Paolo Carta di Laura Pausini, pubblica Dimmi che non è un addio. L’inedito é scritto da lui ed è prodotto con Katoo. Holy Francisco, invece, presenta Tananai, il brano con cui ha conquistato i professori e l’occhio pubblico del programma di Maria De Filippi, aggiudicandosi la promozione al talent show. A firmare la canzone sono lui stesso (Francesco Maria Guarnera) e Angelo Licco. Producer del brano é Erre.

Lil Jolie debutta ad Amici 23 con Follia. E gli autori del rilascio sono: Lil Jolie (Angela Ciancio), Federico De Nicola, Matteo Domenichelli e Marco Maiole. Producer sono Zef (Stefano Tognini) e Starchild (Simone Capurro). La proposta di Matthew é Fammi ed è scritta dal giovane (Matteo Rota), Andrea Beretta, Andrea De Bernardi, Davide Epicoco e Giulio Nenna. Producono la canzone Giulio Nenna, Andrea Beretta e Andrea De Bernardi.

Tra i nuovi inediti di Amici 23…

Mercoledì mai ad Amici 23 é invece il titolo della canzone di Mew. 7 sono in questo caso gli autori, tra cui la stessa Mew (Valentina Turchetto) e ancora Joel Ainoo, Lorenzo Di Gemma, Andrea Ferrara, Andrea Molteni, Andrea Spigaroli e Paride Surace. Il producer é Sixpm. Mida rilascia l’inedito Rosso fuoco, scritto da Christian Prestato (Mida), Massimo Barberis, Emanuele Cotto, Gianmarco Grande e Tommaso Santoni. Producer del brano é Gnrd.

Touché è l’inedito di Sarah, scritto da lei (Sarah Toscano) con Viviana Colombo e Emanuele Cotto. Alla produzione, Etta. Stella Cardone di Amici 23 si presenta al pubblico con l’inedito Venere. Autori del brano sono Fabio De Marco, Elisa Mariotti e Riccardo Schiara. Producer dell’opera, Dema.











