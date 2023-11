Amici 23, Gaia De Martino piange in diretta/ Alessandra Celentano la sfida sull’autostima e..

Amici 23, Gaia De Martino finisce in crisi

Gaia De Martino é la principale tra i candidati concorrenti ballerini al titolo di eliminati ad Amici 23, dal momento che crolla a fronte della sfida di Alessandra Celentano. In vista della nuova puntata domenicale di Amici 23, attesa per il 5 novembre 2023 sulle reti Mediaset, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Gaia De Martino riceve la comunicazione di sfida da Alessandra Celentano che la invita ad esibirsi in una coreografia a prova di autostima, ma non solo. La Celentano esprime perplessità sull’idoneità della giovane ballerina ammessa al banco di studio del ballo ad Amici 23, per linee fisiche e tecnica.

Alla comunicazione del nuovo compito di Alessandra Celentano, si apprende che sia giunto il momento di capire che ballerina sia Gaia De Martino: “forse eri spaesata all’inizio, ma ora balli con la testa bassa e a fatica, non alzi a sufficienza le gambe, non ho mai vista tecnica di base, non ultimo l’accettazione del tuo corpo… dovresti metterci del tuo per aiutarti”, é in sintesi la messa in discussione della maestra ai danni della allieva di Raimondo Todaro-, devo capire se sei versatile e con il compito scioglierai i miei dubbi”.

La reaction della ballerina? Al confronto con Todaro sulla scelta per il compito, la giovane si direbbe intenta a mettersi alla prova, complice il supporto di Raimondo: “Ora io ti chiedo, pensi di poterlo fare?…io penso che tu possa farlo, lavorerai tanto ma non partirei abbattuta”, sostiene il mentore.

Gaia incontra il suo prof Raimondo Todaro per parlare con lui del compito assegnato dalla maestra Celentano #Amici23 pic.twitter.com/h93Zok94aY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 3, 2023

Gaia De Martino crolla in sala

Gaia, così come da lei palesato in confidenza con la compagna di studio di danza, Chiara, é consapevole che la Celentano si aspetti la totale idoneità come talento per il mantenimento del banco ad Amici 23, “ma mi preoccupano i salti”, fa sapere la giovane e, oltre a quella tecnica il maestro riscontra anche la difficoltà interpretativa della prova dal momento che la De Martino lei non riesce a ballare con sicurezza se non tenendo “gli occhi bassi”.

E tra una lezione e l’altra, in sala prova Gaia De Martino ha un crollo improvviso con il preparatore. La giovane ballerina non riesce a trattenere le lacrime, al pensiero di essere un’eterna insicura. Ma quale destino attende la giovane ad Amici 23?











