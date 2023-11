Amici 23, Gaia De Martino promossa e Simone Galluzzo bocciato/ I top e flop al compito in classe ballo

Amici 23, Già e Simone sono sottoposti ai compiti di ballo: i risultati

Gaia De Martino sorprende in positivo ed é promossa ancora una volta, mentre Simone Galluzzo é sospeso, in occasione dei rispettivi compiti in classe di ballo, ad Amici 23. Accade in occasione della puntata in daytime di Amici 23 datato 13 novembre 2023, quando chiamato ad esibirsi per primo, dopo aver contestato la bassa posizione nella classifica ballo assegnatagli dalla giudice Anbeta Toromani, Simone Galluzzo ha un confronto con l’esaminatore e suo insegnante Emanuel Lo.

Quest’ultimo chiama l’allievo ad esibirsi sulle note di una choreo montata su Un’altra storia. Un’esibizione che fa maturare in Emanuel Lo la scelta di non riconfermare la maglia di titolare del banco di studio del ballo ad Amici 23, al giovane: “ci sono cose di te che mi piacciono e ci sono sempre stessi errori…e ho bisogno di solidità; non posso vedere sempre gli stessi errori…ci prenderemo tempo, io per capire e tu per lavorare”. Pronta é la reaction di Simone che si promette e promette di rifarsi, parlando al mentore: “io davvero ce la metto tutta”. Ma al maestro le parole non bastano.

Poi, é la volta di Gaia De Martino, che nello studio di Amici 23 é chiamata dall’ ex insegnante avversa Alessandra Celentano ad eseguire un assolo alquanto tecnico e a prova di staging. E il risultato, nonostante sia un’insufficienza per la maestra che tuttavia riconosce delle note di merito oltre alle lacune tecniche, vale la piena promozione del maestro Raimondo Todaro che riconferma la maglia, per la giovane allieva.

Gaia riceve il responso della storica maestra avversa, Celentano

“Sarebbe un peccato che tu rimanessi nel tuo -fa sapere la Celentano a Gaia De Martino esortandola a proseguire gli studi della danza e la madre delle danze, la danza classica, e a fare eco alla rivale insegnante é poi Todaro, fiero dei passi tecnici della pupilla-, a me non sei dispiaciuta…”.

